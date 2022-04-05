Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu

ALTERNATİF KURULUŞLAR NE ANLAMA GELİYOR?<br>Uzmanlara göre, Putin’İn savaş suçlarından yargılanması için Birleşmiş Millletler (BM) bariz bir başlangıç ​​noktası olabilir. Ancak, Rusya BM Güvenlik Konseyi’nin Daimi bir üyesi olduğu için böyle bir yargılama zor olacaktır. <br><br><br>Başka bir seçenek ise bir grup ülke tarafından düzenlenen özel bir mahkeme olabilir. Nürnberg mahkemesi, ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi liderlerinden hesap sormak için kuruldu.