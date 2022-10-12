Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki saldırılarında 6 sivil öldü

Ekonomi

Avrupa'da enerji krizi derinleşti: Sanayide çarklar dönmüyor

Avrupa ülkelerinde, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle hızla yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatları, Avrupa sanayisini krize soktu. Metal üreticileri kapanmaya, üretimi azaltmaya veya tamamen durdurmaya başladı. Enerji krizinin uzun süre devam etmesi halinde kapanmaların artacağı tahmin ediliyor.