Dünya Ukrayna Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki saldırılarında 6 sivil öldü
AVRUPA

Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki saldırılarında 6 sivil öldü

Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiği, Herson bölgesinde de 5 yerleşim biriminin kontrolünün yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçtiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki saldırılarında 6 sivil öldü
Arşiv

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Güney Komutanlığından yapılan açıklamada ise Herson bölgesinde 5 yerleşim biriminin Rus güçlerinde geri alındığı ifade edildi.

Ayrıca Mıkolayiv bölgesinde, Rus güçlerince gönderilen 9 kamikaze insansız hava aracının da Ukrayna ordusunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna güçleri, 29 Ağustos'ta Herson bölgesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı.

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