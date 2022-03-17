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AVRUPA

Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

Rus ordusu, Ukrayna'da Kiev, Çernigiv, Harkiv, Mariupol gibi yerleşim birimlerindeki sivil yapılara gece boyunca saldırılar düzenledi. Ukraynalı yerel yöneticilerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor
Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor.

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, şehrin Ruslar tarafından sürekli bombalandığını bildirdi.

Çaus, Rus güçlerinin sivil altyapıları hedef aldığını belirterek son 24 saatte 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki binanın 16. katına isabet eden roket büyük hasara yol açtı, 30'a yakın kişi tahliye edildi.

Harkiv'e bağlı Merefa kentinde de bir eğitim kurumuna füze isabet etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, patlama nedeniyle binada yangın çıktı.

Mariupol Vali Yardımcısı Sergey Orlov, kentte neredeyse sağlam bina kalmadığını açıkladı.

Konutların yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanda hedef alındığını belirten Orlov, binaların ya tamamen yıkıldığını ya da hasar gördüğünü kaydetti.

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