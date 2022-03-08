Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya Mariupol'da 300 bin sivili rehin tutuyor

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakerelerin ardından Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupol’da sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00’da ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

300 BİN SİVİL REHİN TUTULUYOR

Öte yandan Ukrayna savunma bakanı, Rusya'nın Mariupol'da insani koridoru ihlal ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da konuya ilişkin açıklama yaparak "Rusya, Mariupol'da 300 bin sivili rehin tutuyor. Yapılan anlaşmalara rağmen tahliyelere engel oluyor. Dün bir çocuk susuzluktan öldü. Savaş suçları, Rusya'nın kasıtlı stratejisinin bir parçası. Tüm Dünya önünde çağrıda bulunuyorum, Rusya bu insanları bırak" ifadelerini kullandı.

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