Dünya Ukrayna Rusya ile savaşta 10-13 bin asker kaybımız var
AVRUPA

Ukrayna: Rusya ile savaşta 10-13 bin asker kaybımız var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşta 10 ile 13 bin arasında Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rusya ile savaşta 10-13 bin asker kaybımız var
Arşiv

Podolyak, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun personel kayıplarıyla ilgili bilgi verdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığında ve Devlet Başkanlığında kayıplarla ilgili tahmini verilerin bulunduğunu belirten Podolyak, "Verilere göre 10 ile 13 bin arasında asker kaybı var." dedi.

Zelenskiy dokuz aylık rakamı açıkladı: Bin 300 esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
DÜNYA
Zelenskiy dokuz aylık rakamı açıkladı: Bin 300 esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayımlayarak, "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.

Ukrayna'nın tüm bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi
DÜNYA
Ukrayna'nın tüm bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, von der Leyen'in Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili açıklamasını doğrulamamıştı.

Daha sonra Ursula von der Leyen'in videosunda Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili kısım çıkartılarak yeniden yayımlanmıştı.

Ukrayna ordusu, can kayıplarıyla ilgili henüz resmi bir rakam açıklamadı.

AB: Ukrayna'nın yeniden inşa bedelini Rusya ödemeli
DÜNYA
AB: Ukrayna'nın yeniden inşa bedelini Rusya ödemeli
Domates, muz, lahana...

Domates, muz, lahana...

​Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Rusyadan müzakere sinyali

Rusya'dan müzakere sinyali

​Kremlin: Putin Biden'la müzakereye açık ancak Rus ordusu Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

​Bir yıl kullanılmayan cep telefonları için uyarı.

Tüm zamanların en yüksek kasım ayı rakamı.

​EYT için işverene kredi desteği.

'Tarafsız haber alma özgürlüğünü garantiye aldık'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.