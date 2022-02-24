Ukrayna'da halk metro istasyonları ve sığınaklara sığınıyor

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.
SIĞINAKLARA AKIN
Ukrayna halkı metro istasyonları ve sığınaklara sığınmaya başladı. Kiev'den gelen fotoğraflarda halkın ellerinde bavullarla istasyonlara akın ettiği görülüyor.
Halk sirenlerinin çalmasının ardından bomba sığınağı olarak hizmet veren Tarasa Shevchenka metro istasyonunun içinde toplanmaya başladı.
Dünya Ukrayna ve Rusya krizini izliyor. Halk metro istasyonlarına sığındı.