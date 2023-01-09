Ukrayna Rusya'nın 600 askeri öldürdüğü iddiasını yalanladı

Moskova, doğudaki Kramatorsk kentine düzenlenen bir "kitlesel füze saldırısının" 600'den fazla Ukrayna kuvvetini öldürdüğünü iddia etti.
Saldırıları, Makiivka'da öldürülen 89 Rus askerinin intikamını almak için bir "misilleme saldırısı" olarak nitelendirdi.
Ukrayna iddiaları reddetti
Ukrayna, Rusya'nın saldırıda 600 ukrayna askeri öldüğü iddiasını yalanladı. İddianın "propaganda" olduğu ifade edildi.
BBC'nin haberine göre Ukrayna ordusu sözcüsü Serhiy Cherevaty, "Bu, Rus propagandasının bir başka parçası" ifadelerini kullandı.