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Ukrayna 'Saldırılar arttı' diyerek duyurdu: Rus ordusu ülkenin doğusunu abluka altına aldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki saldırılarını artırdığını açıkladı. Halkın Rusya'ya karşı kahramanca direndiğinin vurgulandığı açıklamada, "En yoğun saldırılarının Slobojanskiy ve Donetsk yönünde" denildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Saldırılar arttı diyerek duyurdu: Rus ordusu ülkenin doğusunu abluka altına aldı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından savaşın 72'nci gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki bölgelere saldırılarını artırarak sürdürdüğü, Ukrayna halkının da Rus saldırısına karşı kahramanca direndiği belirtildi.

"DONETSK VE SLOBOJANSKIY'İ VURUYORLAR"

Açıklamada, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen kontrolüne almak ve bu topraklar ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak için doğudaki saldırılarına devam ettiği, bu çerçevede Rus güçlerinin en yoğun saldırılarının Slobojanskiy ve Donetsk yönünde gözlemlendiği, Mariupol’daki Azovstal tesislerine saldırısının da arttığı vurgulandı.

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"ABLUKAYA ALDILAR"

Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerinin konuşlandığı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediği, Harkiv civarındaki bazı yerleşim alanlarını ablukaya aldığı, Liman ve Popasna yönünde saldırılar gerçekleştirdiği, Avdiyevka ve Kuraheva’daki askeri mevkileri bombaladığı ifade edilen açıklamada, Rubijne, Severodonetsk, Preçistivka ve Novaya Dmitrivka kasabalarına düzenlediği saldırıların ise başarısız olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçerek Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Şestakovo, Peremoha ve Çerkaskiy Tişki yerleşim alanlarının bir kısmı üzerindeki kontrolünü yeniden sağladığı kaydedildi.

Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
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Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.
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ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.
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'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br>
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'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br>
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Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.
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RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti.
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ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br>
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Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.'
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ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br>
Title
Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı.
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İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br>
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İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br>
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle...
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