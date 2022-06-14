Ukrayna: Savaşta ölen Rus askeri sayısı 32 bin 500 oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ve14 Haziran tarihlerinde Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.
Ukrayna topraklarında 32 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra 233 uçak, 179 helikopter, 1434 tank, 3 bin 503 zırhlı araç, 721 top, 229 roketatar sistemi ve 97 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Rus ordusunun, 2 bin 473 araç ve yakıt aracı, 58 özel araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ve 588 insansız hava aracını da kaybettiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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Ukraynalı yetkililer, Mariupol'deki enkazı temizleyen işçilerin 200'den fazla ceset bulduğunu söyledi. Liman kentinin belediye başkanının danışmanı Petro Andryushchenko, işçilerin Mariupol'da çöken bir apartmanın bodrum katında çalışırken cesetleri bulduğunu açıkladı. Andryushchenko, cesetlerin çürümekte olduğunu ve pis kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.<br><br>
Savaşın üçüncü ayına girmesine ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni keşfedilen ölümlerin, Rusya'nın Kiev'in kuzeyindeki Desna kentinde savaşın başlamasından bu yana 87 kişinin öldüğü en ölümcül füze saldırılarından birini gerçekleştirmesinden bir hafta sonra geldiğini belirtti. <br><br>
RUSYA 3 BİNDEN FAZLA HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ<br>Zelenski, Rus ordusunun 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgaline başladığından bu yana ülkeye 2 bin 275 ayrı füzeyle bin 474 füze saldırısı düzenlediğini ve çoğu saldırının sivil hedeflere isabet ettiğini söyledi. Rusya’nın bu süre içinde 3 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da bugüne kadar toplam 3 bin 930 sivilin öldüğünü ve 4 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Sivillerin çoğunun bombardıman, füze ve hava saldırıları nedeniyle öldüğünü bildiren organizasyon, gerçek rakamların “önemli ölçüde daha yüksek” olduğunu duyurdu.<br><br>
Zelenski, “İşgalciler bize karşı çok acımasız bir savaş yürütüyor. Nitekim, Avrupa kıtasında 77 yıldır böyle bir savaş olmadı. Düşmanın mümkün olduğu kadar çok insanı ve alt yapıyı yok etmeye çalıştığı tam bir savaş\" dedi.<br><br>
ÖLÜ SAYILARI NET OLARAK BİLİNMİYOR<br>Diğer taraftan, Ukraynalılar ve Rus askerlerinin ölüm sayıları net olarak olarak bilinmiyor. Rusya, Savunma Bakanlığı'nın Mart ayı sonunda çatışmada bin 351 askerin öldürüldüğünü açıklamasından bu yana ordudaki ölümleriyle ilgili bir güncelleme sunmadı. UNHCR Ukrayna'da devam eden çatışmaların yetkililerin doğru tahminler yürütmesini engellediğini aktardı.
İngiltere Savunma Bakanlığı ise savaşın ilk üç ayında en az 15 bin Rus askeri öldü. Bu rakam Afganistan’daki dokuz yıllık çatışmalarda ölen Rus askeri sayısına eş değer.<br><br>
Yetkililer toplamda on binlerce Rus ve Ukraynalının savaş sonucunda öldüğünü tahmin ediyor. Sadece Mariupol'da, en kötü çatışmalardan bazılarının yaşandığı yerde, şehrin belediye başkanı en az 10 bin kişinin öldüğünü söyledi. Zelenski, ayrıca önceki gün yaptığı açıklamada, doğu Ukrayna'daki çatışmalarda her gün 50 ile 100 askerin ölebileceğini söyledi.<br><br>
Zelenski’nin tahminleri, Rusya'nın doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki askeri operasyonlarının yoğunluğunu artırdığı ve Zelenski'nin Ukrayna kuvvetlerinin savaş dördüncü ayına girerken Sloviansk ve Severodonetsk şehirlerine saldırmak isteyen Rus birliklerini uzak tuttuğunu söylediği sırada geldi.<br><br>
DONBAS’TAKİ ÇATIŞMALAR<br>Rus kuvvetleri, Ukrayna birliklerini doğu Ukrayna'da bir nehir kıyısındaki Sloviansk ve Severodonetsk şehirlerini kuşatmak için topyekün bir saldırı yürütüyor. Buradaki çatışmalar, Moskova'nın doğudaki başarısını veya başarısızlığını belirleyecek.
Moskova destekli ayrılıkçılar sekiz yıldır Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaşıyor ve geniş toprak parçalarını ellerinde tutuyorlar. Ukrayna'nın elindeki Donbas bölgesinin en doğu kısmı, Seversky Donets nehrinin doğu kıyısındaki Severodonetsk şehri ve batı yakasındaki ikiz Lysychansk, Rus kuvvetlerinin üç yönden onları kuşatmak için ilerlediği ana savaş alanı haline geldi. .<br><br>
Luhansk eyaleti valisi Serhiy Gaidai, “Rusya, Lysychansk ve Severodonetsk'i kuşatmak için bir saldırı gerçekleştirmeye odaklandı. Severodonetsk'teki yangınların yoğunluğu birkaç kat arttı; sadece şehri yok ediyorlar” dedi ve orada yaşayan yaklaşık 15 bin kişi olduğunu da sözlerine ekledi.<br><br>
Öte yandan, Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Rus güçleri Svitlodarsk kasabasını da ele geçirdi ve oraya Rus bayrağı dikti. Svitlodarsk, stratejik açıdan önemli Kramatorsk şehrinin yaklaşık 50 km güneydoğusunda yer alıyor.<br><br>
Ukrayna'da acılar dinmiyor: Mariupol'deki bir enkazın bodrumundan 200 ceset çıkarıldı
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 3 ayı geride kalırken, Ukraynalı yetkililer, liman kenti Mariupol'deki bir apartmanın enkazını kazan işçilerin bodrum katında 200 ceset bulduğunu ve savaşın en kötü acılarından bazılarının yaşandığı harap şehirde daha fazla dehşetin gün yüzüne çıktığını duyurdu. Diğer taraftan, Rusya'nın ayrılıkçıların elindeki Donbas'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde bir ay geride kaldı.
Süreç boyunca Rus ordusunun genç ve tecrübesiz askerleri cepheye gönderdiği iddiaları dünya basınında geniş yer buldu.
Daha önce Rus askerlerinin cephede yaşadıkları zorluklar defalarca haber yapıldı.
Rus ordusunun askerlerine son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler verdiği, ağlayan Rus askerlerinin çektikleri videolar ortaya çıkmıştı.
KENDİLERİNİ VURDULAR<br>Hatta ülkelerine geri dönebilmek için askerlerin Ukrayna'nın kullandığı silahlarla kendilerini vurarak yaraladıkları ve yine Rus askerlerinin kendi üslerinin üzerlerine tankları sürdükleri iddia edilmişti.<br>
PUTİN'İN EMİRLERİNE UYMUYORLAR<br>İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya Başkanı Jeremy Fleming, \"Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük\" dedi.<br>
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER<br><br>Bu iddiaların çığ gibi büyüdüğü bir dönemde son olarak sosyal medyaya Rus askerlerinin çektiği bir video düştü. <br>
Ukrayna'da ön saflarda savaşmak için askere alınan bir grup genç Rus askerinin gizlice çektiği video, Twitter'da ve Ukrayna'nın Telegram kanalında paylaşıldı.
Görüntülerde Rus askerlerin içinde bulunduğu durumdan şikayet ettiği görülüyor.
1940'LARDAN KALMA TÜFEKLER VERDİLER<br>Videoda ellerinde 1940'lardan kalma AK-47 tüfekleri, kafalarında büyük boy miğferleri olan on kişilik bir asker grubu, çaresizliğin içine atıldıklarını iddia ediyor.<br>
'BAKANLIĞIN BURADA NE YAPTIĞIMIZ HAKKINDA FİKRİ YOK'<br><br>İçlerinden birinin \"Gerçeği bilin. Rusya Savunma Bakanlığı'nın burada ne yaptığımız hakkında hiçbir fikri yok.\" dediği duyuluyor.<br>
'ÖĞRENCİLERİ SAVAŞA GÖNDERDİLER'<br><br>Bir diğeri ise \"Lanet olası sıradan öğrencileri savaşa gönderdiler. Tüfeklerimiz 1940'lardan ve ateş etmiyor\" diyor.<br>
ASKERİ ARACIN ARKASINDA GİZLİCE ÇEKTİLER<br><br>Genç askerlerin 15. Motorlu Tüfek Tugayı üyesi olduğu ve söz konusu videoyu Sumy yakınlarında askeri bir aracın arkasında gizlice kayda aldıkları belirtildi.<br>
'BUNU YAYMANIZI İSTİYORUZ'<br><br>Kafasına çok büyük gelen bir miğfer taktığı görülen genç askerlerden biri ordunun kendilerine verdiği AK-47 makineli tüfeğini kaldırarak \"18 yaşındayım. Bize verilen silahlar bunlar. Bunu yaymanızı rica ediyoruz.\" diyor.<br>
RUS ORDUSUNUN DÖRTTE BİRİ 18-27 YAŞ ARASINDA<br><br>Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ön saflarına genç, eğitimsiz askerlerin yer almayacağına dair söz vermişti ancak gelen görüntüler askerlerin yaş ortalamasının oldukça küçük olduğunu ortaya koydu. Dailymail'de yer alan habere göre, Rus ordusunun dörtte biri, 18-27 yaşları arasındaki gençlerden oluşuyor.<br>
'BARIŞ GÜCÜ OLARAK GÖNDERİLDİK SANMIŞTIK'<br><br>Bu ayın başlarında, Ukrayna tarafından yakalanan bir grup Rus asker, savaşmak için değil barış gücü olarak gönderildiklerini sandıklarını iddia ederek Ukrayna halkından özür dilemişti.
Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen genç yaştaki Rus askerlerin gizlice çektiği bir video ortaya çıktı. Videodaki genç Rus askerlerinin söyledikleri sözler duyanları dehşete düşürdü. 'Tüm dünya tarafından duyulmasını istiyoruz' diyen askerlerin videosu dış basında geniş yer buldu. İşte askerlerin gündeme bomba gibi düşen videodaki sözleri...