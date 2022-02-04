Ukrayna: Türkiye'yle imzalanan anlaşmalar Ukrayna'nın sağlam durduğunun kanıtıdır

Hayat

Kışın sofranızdan eksik etmeyin vücudu tedavi ediyor

Kelle paça, çok sık tüketilmese de yoğun faydalara sahip olan bir çorba. İçeriğindeki protein oranının yanı sıra besleyici içeriği sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu bir özelliği var. Düzenli olarak tüketilmesi bağışıklığı güçlendiriyor. Doğal beslenmeyi tavsiye eden Dr. Muammer Yıldız kelle paça çorbasının faydalarını sıraladı.