Ukrayna Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğunun Türkiye piyasasına açılmaktan yana olduğunu söyleyen Sviridenko, şu ifadeleri kullandı:

TİCARETTE YÜZDE 50 ARTIŞ

Ukrayna, mümkün olduğunca ülkenin tüm sektörlerinin faydasını gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. 2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor. Bu sene ocak-eylül için iki ülke arasındaki mal ticareti geçen seneye göre yüzde 50 arttı ve 5 milyar dolara ulaştı.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko

"TÜRKİYE EN ÖNEMLİ PARTNERİMİZ"

Sviridenko, Türkiye'nin Ukrayna'nın en önemli stratejik partnerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin uzun soluklu ve sıkı bağlarının ekonomik ilişkilere de olumlu katkısı olduğunu vurguladı.

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