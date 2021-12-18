Dünya Ukrayna Türkiyeyle serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor
AVRUPA

Ukrayna Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor

"Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu, Türkiye piyasasına açılmaktan yana." Bu açıklamayı yapan Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, stratejik partnerimiz dediği Türkiye'yle Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak istediklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Türkiyeyle serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğunun Türkiye piyasasına açılmaktan yana olduğunu söyleyen Sviridenko, şu ifadeleri kullandı:

TİCARETTE YÜZDE 50 ARTIŞ

  • Ukrayna, mümkün olduğunca ülkenin tüm sektörlerinin faydasını gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. 2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor. Bu sene ocak-eylül için iki ülke arasındaki mal ticareti geçen seneye göre yüzde 50 arttı ve 5 milyar dolara ulaştı.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko
Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko

"TÜRKİYE EN ÖNEMLİ PARTNERİMİZ"

Sviridenko, Türkiye'nin Ukrayna'nın en önemli stratejik partnerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin uzun soluklu ve sıkı bağlarının ekonomik ilişkilere de olumlu katkısı olduğunu vurguladı.

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