Ukrayna'da 2024'te askeri amaçlı 1 milyondan fazla İHA üretilecek

"Sadece bu ay, yani aralık ayında 50 bin FPV dron üreteceğiz. Önümüzdeki seneye gelince, 1 milyon FPV dronun yanı sıra 10 bin orta menzil insansız hava araçları ile 1000 kilometre ve üzeri hedefi vurabilecek SİHA'lar üretmeyi planlıyoruz. En az 1000 uzak menzil SİHA'yı orduya teslim etmeyi düşünüyoruz." bilgisini veren Kamışin, dron üretimi için tüm üretim tesislerinin hazır olduğunu kaydetti.