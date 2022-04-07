Ukrayna’da gün içinde yaklaşık 5 bin sivil güvenli bölgelere çıkarıldı Ukrayna Başbakan Yardımcısı, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, bunların 3 bin 686’sının Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden kendi araç ve otobüsleriyle Zaporojiya’ya çıktığını söyledi.

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