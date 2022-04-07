Ukrayna’da gün içinde yaklaşık 5 bin sivil güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, düzenlediği brifingde, bugün insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"4 BİNE YAKINI KENTLERDEN KENDİ ARAÇLARI VE OTOBÜSLERLE ÇIKTI"
- Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 892 kişinin tahliye edildiğini aktaran Vereşçuk, "Bunların 3 bin 686’sı Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden kendi araç ve otobüslerle Zaporojiya’ya çıktı. Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijne, Krmennaya ve Gornoe köyünden 1206 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi." dedi.