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Dünya Ukraynada insani yardım dağıtan Rus askeri sütün içine bomba tuzağı kurdu
AVRUPA

Ukrayna'da insani yardım dağıtan Rus askeri sütün içine bomba tuzağı kurdu

Putin'in Ukrayna'ya karşı devam eden savaşında Rus askerleri 'insani yardım' adı altında yeni bir strateji uyguladı. Kuşatma altındaki Kherson şehrinden emekli yaşlı kadın Rus askerinden aldığı karton sütü açmaya gittiğinde kapağa bağlı bomba tuzağını fark etti ve ölümden kıl payı kurtuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada insani yardım dağıtan Rus askeri sütün içine bomba tuzağı kurdu
​Ukrayna'da insani yardım dağıtan Rus askeri sütün içine bomba tuzağı kurdu

Ukraynalı bir büyükanne, bir Rus askerinin kendisine patlayıcılarla dolu bubi tuzağıyla doldurulmuş bir karton süt vermesiyle ölümden kıl payı kurtuldu. Kuşatılmış Kherson şehrinden emekli, vidalı kartonu açmaya gittiğinde kapağa bağlı telleri fark etti.

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Daha fazla araştırma, tellerin kartonun içine acımasız bir bubi tuzağı gibi görünen bir fünye yerleştirildiğini ortaya çıkardı.

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  • Ukraynalı kadının çocuğu "Emekli annem, sanki daha önce biri ondan içmiş ya da bozulmuş gibi bu sütte bir sorun olduğunu fark etti. Kapağı dikkatlice açtı ve bana orada ne olduğunu gösterdi. Bubi tuzaklı süt kutusu açıldığında bombayı patlatacak bir misinaya bağlı ev yapımı bir patlayıcı içeriyordu." dedi.

Yaşlı bir Ukraynalı kadın, Ukrayna'daki askerlerden yardım alırken görüntülendi fakat bunun bubi tuzağına sahip süt kutusunu alan kadın olup olmadığı belli değil.

Rus askerlerinin yaşlı Ukraynalı sakinler için insani yardım paketlerini bubi tuzağına düşürdüğüne dair kanıtlar, Kremlin'in The Financial Times'a Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerinden vazgeçtiğini ve mümkün olduğunca fazla toprak ele geçirme niyetinde olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

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