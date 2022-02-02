Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

Ukrayna parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda, çok sayıda milletvekili kürsüye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtı.

Milletvekilleri, Türk bayrağının yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti.

GÜRCİSTAN MECLİSİ'NDEN DESTEK

Başkent Tiflis'teki Meclis oturumunda, iktidardaki Gürcü Hayali partisi milletvekillilerin hazırladığı "Ukrayna'da Olası Bir Askeri Tırmanış Hakkında Karar" taslağının onaylanması için oylama yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Ukrayna'ya destek amacıyla hazırlanan karar taslağı, 74 milletvekilin oyuyla onaylandı.

Uluslararası toplumun Ukrayna'da olası bir savaşın önlenmesi için hareket etmesi gerektiği belirtilen taslakta, şunlar kaydedildi:

"Gürcistan Meclisi, olası bir askeri tırmanıştan ciddi şekilde zarar görebilecek dost Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade eder.

Meclis, Ukrayna'daki olası askeri tırmanıştan derin endişe duyduğunu ifade eder ve yalnızca Ukrayna için değil, aynı zamanda bölgesel barış ve güvenlik için de yeni bir tehdit oluşturan egemen bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü niyeti kınar."

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