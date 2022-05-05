Ukrayna’da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı

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Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi sahiplenerek "Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım." demişti. Kısa filmi yayınlaması sonrası gözaltına alınan ve geçtiğimiz gün serbest bırakılan Hande Karacasu, kendisine yöneltilen 'ırkçı' eleştirileri için yasal işlem başlatacağını söyledi. Gelişmelerin ardından 'Sessiz İstila' filmi ışığında sığınmacılar konusunu ele alan Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Kaosu ve iç savaşı tetikleyemeyeceksiniz" dedi. Saydam, "Muhalefet ne yapıyor? Korku salan filmler. Olmaz, olacak iş değil. Çok tehlikeli. Bu film yalnızca iç savaşa hizmet eder. Ülkemiz insanı buna izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi." dedi.