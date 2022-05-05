Dünya Ukraynada nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı
AVRUPA

Ukrayna’da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı

Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Dinyeper Nehri’nden Rus hava kuvvetlerine ait bir saldırı helikopterinin enkazı çıkarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna’da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı
Ukrayna’da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı

Ukrayna’da yoğun çatışmaların yaşandığı Kiev bölgesinden Rus askerlerinin çekilmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.


Kiev bölgesindeki Dinyeper Nehri’nde Ukrayna ordusu tarafından vurulan Rus hava kuvvetlerine ait bir saldırı helikopterinin enkazı bulundu. Helikopter, Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından botlarla kıyıya çekilerek nehirden çıkarıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat’tan bu yana Rus ordusuna ait bin 92 tank, 169 çok namlulu roket sistemi, 83 hava savunma sistemi, 196 uçak, 155 helikopter ve 312 insansız hava aracı imha edilirken, 24 bin 700 Rus askeri öldürüldü.

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