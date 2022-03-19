​Ukrayna’da olası senaryolar: Rus işgalinin sonuçları masada

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi dördüncü haftasına girerken, savaşın gidişatına ilişkin projeksiyonlar da yayınlanmaya başladı. Rus ordusunun, Ukrayna içlerine ilerlemekte zorlanması, hava saldırıları ya da topçu ateşiyle sivil yerleşim alanlarını vurması, Ukrayna ordusunun tahmin edilenin çok ötesinde direnç göstrmesi, Kiev yönetimine küresel alanda sağlanan askeri, siyasi ve ekonomik destek ve Moskova’nın ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalması birden çok senaryonun masada olduğunu gösteriyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin uzmanlara sahadaki durumu değerlendirdiği haberinde, beş senaryo öne çıkıyor.

1-AFGANİSTAN BENZERİ BATAKLIK

Uzmanların ilk senaryosu Rus kuvvetlerinin çıkmaza girmesi ve Ukrayna askerlerinin şiddetli direnişlerini sürdürmesi sonucunda Afgansitan benzeri askeri bataklık oluşması yönünde oldu. Ukrayna kuvvetlerinin Rusya’nın işgaline direndiği, ciddi ekipman ve insan kayıplarına neden olduğu belirtilirken, en önemlisinin, başkent Kiev’in ele geçirme girişimlerinin püskürtülmesi olduğu vurgulandı. İngiltere savunma bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamada, “Rus işgali tüm cephelerde büyük ölçüde durdu” ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı da 3 haftada 7 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini 21 binin de yaralandığını aktardı.

2-TARAFLAR ARASINDA BARIŞ ANLAŞMASI

İkinci senaryoda Ukrayna ve Rusya arasında Rusya lideri Vladimir Putin’in taleplerinin karşılandığında bir anlaşma ve Rus askeri güçlerini geri çekmesi oldu. Artan savaş kayıpları ve Batı’nın Rus ekonomisine uyguladığı ağır yaptırımlar, Putin’i çatışmayı sona erdirmek için yüzünü kurtaracak bir yol aramaya itiyor olabilir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, ülkesinin Batı NATO askeri ittifakına katılmayacağını açıkça kabul ederken, bu Kremlin’in en önemli taleplerinden biri olarak öne çıkıyor.

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3- MOSKOVA'DA SİYASİ ÇATLAK

Vladimir Putin’in başlattığı savaşın dördüncü haftasında senaryolardan biri ise Rusya’da savaş karşıtı hareket büyüyebileceği ve bazı oligarklar liderlerine sırt çevirebileceği belirtildi. Devlet Başkanı Putin, Rus toplumu üzerindeki kontrolünü sıkılaştırırken, Bağımsız medyaya ve yabancı haber sağlayıcılarına yönelik baskılar, aşırı sadık Rus devlet medyasının gücünü artırdı. Uzmanlar ise, bazı oligarkların, milletvekillerinin ve özel şirketlerin açıkça ateşkes veya savaşa son verilmesi çağrısında bulunmasıyla birlikte yönetici seçkinler arasında çatlaklar olduğuna dair işaretler olduğunu vurguladı.

4-ÇATIŞMANIN AVRUPA'YA YAYILMASI

‘Rusya’nın ittifakı savaşa sokan Avrupa’da bir NATO ülkesine saldırması’ ise bir başka senaryo oldu. Ukrayna’nın, NATO askeri ittifakının üyesi olan ve bir üyeye yapılan saldırıyı herkese yapılmış sayan dört eski Sovyet ülkesiyle sınırı var. Putin’in Sovyetler Birliği’ne duyduğu özlem ve Baltık ülkelerinde bulunan Rus azınlıklarını koruma sözü, bu senaryoyu olası hale getiriyor. Bununla birlikte uzmanlar, Putin’in nükleer saldırı riski taşıyan bir NATO üyesine açıkça saldırmasının düşük bir ihtimal olduğunu söylerken, analistler provokasyonlar konusunda uyarıda bulundu.

5-RUSYA'NIN ASKERİ BAŞARISI

Son senaryo ise, savaşın sürdüğü Ukrayna’da Putin’in generallerinin direnişi kırması ve ülkeyi toplarla ezmesi, senaryolardan biri oldu. Batılı savunma analistleri, Rus birliklerinin üstün silahları, hava gücü ve gelişigüzel topçu kullanımı göz önüne alındığında, ilerlemeye muktedir olduklarını söylüyor.

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