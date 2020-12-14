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Ukrayna’da soğuktan savaş uçağı buz tuttu

Soğuktan savaş uçağı buz tuttu: Ukrayna'da

Ukrayna etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kiev’de sadece bir günde 140’tan fazla trafik kazası yaşandı ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirildi. Ayrıca etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle MİG 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı. Üzerinde yaklaşık 3 santimlik buz kalıbı oluşan uçak kullanılamadı.

Haber Merkezi İHA
Savaş uçağının üzerinde 3 santimetrelik buz tabakası oluştu.
Savaş uçağının üzerinde 3 santimetrelik buz tabakası oluştu.

Ukrayna genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle MİG 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı. Üzerinde yaklaşık 3 santimlik buz kalıbı oluşan uçak kullanılamadı.
Ukrayna genelinde birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

Buzla kaplandı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından MİG 29 tipindeki savaş uçağının fotoğrafını paylaştı ve savaş uçağının üzerindeki buz tabakası sebebiyle şu an kullanılamadığını açıkladı. Fotoğraflara dikkatli bakıldığında ise savaş uçağının üzerindeki yaklaşık 3 santimetrelik buz kalıbı rahatlıkla görülebiliyor.

173 yerleşim birimin elektrikleri kesildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle başkent Kiev’de sadece bir günde 140’tan fazla trafik kazası yaşanmış ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.

Savaş uçağı soğuktan buz tuttu
FOTOĞRAF 5
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Ukrayna genelinde birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı.
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Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede farklı görüntüler ortaya çıkıyor.
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından MİG 29 tipindeki savaş uçağının fotoğrafını paylaştı ve savaş uçağının üzerindeki buz tabakası sebebiyle şu an kullanılamadığını açıkladı.
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Fotoğraflara dikkatli bakıldığında ise savaş uçağının üzerindeki yaklaşık 3 santimetrelik buz kalıbı rahatlıkla görülebiliyor.
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Olumsuz hava şartları nedeniyle başkent Kiev'de sadece bir günde 140'tan fazla trafik kazası yaşanmış ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.
Savaş uçağı soğuktan buz tuttu
Ukrayna genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle MİG 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı. Üzerinde yaklaşık 3 santimlik buz kalıbı oluşan uçak kullanılamadı.
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