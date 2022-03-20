Dünya Vurulan tiyatro binasının fotoğrafını paylaşıp şirketlere çağrıda bulundu
AVRUPA

Vurulan tiyatro binasının fotoğrafını paylaşıp şirketlere çağrıda bulundu

Rusya tarafından vurulan tiyatro binasının son hali paylaşıldı. Görüntü üzerine Rusya ile iş yapmaya devam edenlere çağrıda bulunan Kuleba ise "Burası Mariupol’de yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasının mahvolmuş hali. Rusya’da ya da Rusya ile çalışan firmalara şunu sormak istiyorum, siz bunu yapanları nasıl doyurmaya ya da onlarla iş yapmaya devam ediyorsunuz?" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna’da vurulan tiyatro binasının fotoğrafı paylaşıldı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya tarafından vurulan tiyatro binasının son halini yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 25 gündür devam ederken, askeri alanlar haricinde sivil alanları da vuran Rus ordusunun neden olduğu yıkım havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Mariupol kentinde Ukrayna halkının sığınak olarak kullandığı tiyatro binasının vurulmasının ardından tiyatronun son halini Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından paylaştı.

Rusya ile iş yapmaya devam edenlere çağrıda bulunan Kuleba, "Burası Mariupol’de yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasının mahvolmuş hali. Rusya’nın insanlık dışı savaş suçu. Rusya’da ya da Rusya ile çalışan firmalara şunu sormak istiyorum, siz bunu yapanları nasıl doyurmaya ya da onlarla iş yapmaya devam ediyorsunuz?" dedi.
Binanın iki tarafına uyarı amaçlı "çocuk" yazılmıştı
Sığınak olarak kullanılan tiyatro binasının uydudan çekilen fotoğraflarında, Ruslara mesaj gönderildiği ortaya çıkmıştı. Sığınakta kalan sivillerin Rus ordusuna ait insansız hava araçları tarafından hedef alınmaması için binanın önüne ve arkasına “çocuk” şeklinde uyarı yazısı yazıldığı görülmüştü.

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