Ukrayna'da yüzlerce minik Bayraktar var: 2022'de en çok tercih edilen bebek isimlerinden oldu

Ukrayna ordusunun Ruslara karşı mücadelesinde en etkili savaş araçlarından biri olan Bayraktar TB2'ler bebek sahibi olan aileler için ilham kaynağı oldu.
Ukraynalılar bebeklerine, adeta direnişin sembolü haline gelen 'Bayraktar'ın ismini vermeye başladı.
- Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi ve KTMM Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gayana Yüksel, Ukrayna'da çocuklara 'Bayraktar' isminin verildiğini, insanların o denli sevip o denli tanıdığını aktardı.
2022 yılında, sadece Ukrayna’nın Vinnitsya bölgesinde 10 bin 84 çocuk doğdu.
Ebeveynlerin bebeklerine verdikleri sıra dışı ve popüler isimler kamuoyuyla paylaşıldı.
Ebeveynlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler arasında en sık görülenler şunlar:
- Erkekler: Jan Javelin, Artur Bayraktar, Bayraktar, Habib, Sultan, İskender.
- Kızlar: Adelina Javelina, Aysel, Athena, Lolita.