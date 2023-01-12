Ukrayna'da yüzlerce minik Bayraktar var: 2022'de en çok tercih edilen bebek isimlerinden oldu Ukrayna'da istisnasız herkesin gururla andığı, adına şarkılar yazılan ve bilgisayar oyunu hazırlanan Türk SİHA'ları Bayraktar bebeklere isim olarak verildiği biliniyordu. Öyle ki Bayraktar ismi 2022 yılında Ukrayna’da doğan çocuklara en çok verilen 'sıra dışı ve popüler bebek isimleri' arasında yer aldı.

Abone Ol