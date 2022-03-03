Dünya Ukraynadaki çatışmalarda bir Bangladeş vatandaşı öldü
AVRUPA

Ukrayna'daki çatışmalarda bir Bangladeş vatandaşı öldü

Ukrayna'da devam eden çatışmalarda Bangladeşli bir denizcinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukraynadaki çatışmalarda bir Bangladeş vatandaşı öldü
Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Olvia Limanı'ndaki bir gemiye düzenlenen füze saldırısında Hadisur Rahman isimli Bangladeşli denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rahman'ın devlete ait yük gemisinin mürettebatı olduğu, söz konusu geminin 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Olvia Limanı'nda mahsur kaldığı ifade edildi.

İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
DÜNYA
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Rus füzesinin isabet ettiği gemide 29 kişilik mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Bangladeş'in Varşova Büyükelçisi Sultana Laila Hossain, "Bu ölüm karşısında şoke olduk ve bunun Ukrayna'daki herhangi bir Bangladeşlinin ilk ve son ölümü olmasını umuyoruz." dedi.

St. Petersburg'da savaş karşıtı protestoya katılan 77 yaşındaki Rus aktivist tutuklandı
OYNAT 00:39
St. Petersburg'da savaş karşıtı protestoya katılan 77 yaşındaki Rus aktivist tutuklandı
Nazi Almanya'sının Leningrad Kuşatması'ndan kurtulan 77 yaşındaki Rus aktivist Elena Osipova, Ukrayna'daki Rus işgaline karşı Saint-Petersburg'daki protestoya katıldı.

Protestocuların alkışlarıyla karşılanan tüm ülkenin tanıdığı yaşlı kadın, kısa süre sonra Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde çalışan 532 Bangladeşlinin güvenli yerlere taşındığını belirten Hossain, çok sayıda vatandaşın ise Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi ülkelere geçtiğini söyledi.

Aç kalan Rus askerleri Ukrayna ordusuna teslim oldu
OYNAT 00:38
Aç kalan Rus askerleri Ukrayna ordusuna teslim oldu
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 8. gününde devam ederken, yiyecekleri tükendiği için aç kalan Rus ordusu askerleri, Ukrayna askerlerine teslim oldu.

O anlar Ukrayna ordusu askeri tarafından görüntülendi.


Bangladeş hükümetinin verilerine göre, Ukrayna'da 1500 civarında Bangladeş vatandaşı çalışıyor.

Bangladeş'in Ukrayna'da diplomatik ofisi bulunmazken, Polonya'daki Büyükelçiliği Ukrayna'da çalışan vatandaşlarla ilgileniyor.

Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

​Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı, 15 gün kaldı.

26 ile kar yağışı uyarısı

26 ile kar yağışı uyarısı

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

​Beş Japon otomobil markasından Rusya adımı.

​Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var.

'Savaşa hayır' diyen yaşlı kadını gözaltına aldılar.

​Yeni Şafak'ın, “28 Şubat MGK tutanakları açıklansın” çağrısı destek buldu.

​Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı.

​Yusuf Kaplan'la yeni çıkan Medeniyet Tasavvuru kitabı üzerine konuştuk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.