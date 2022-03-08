Ukrayna’daki insanlık dramı her geçen gün büyüyor: ​3. ateşkeste de sivillere tahliye yok

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’daki insanlık dramı her geçen gün büyüyor. İki ateş altında kalan sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkeste yine bir sonuç elde edilemedi. Rus ordusu açtığı koridorla mültecilerin Rusya’ya gelmesini istemesiyle tahliye yapılamadı. Ukrayna yönetimi Rusların bu talebini saçma bulduklarını açıkladı. Mariupol’de Rus ordusu tarafından açılan koridorun ise mayınlarla döşendiği ortaya çıktı. Rusların önceki gün Kiev yakınlarındaki İrpin’de yaptığı topçu atışında ölenlerin sayısı ise 8’e yükseldi.

TAHLİYE UMUDU SONUÇSUZ KALDI

Rusya, dün Ukrayna’nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Açılacak insani koridorların insansız hava araçları ile takip edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç’taki ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

KORİDORLAR RUSLARA ÇIKIYOR!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tahliyeler için 6 insani yardım koridoru açıldığını söyledi. Konaşenkov, “Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol-Zaporijya, Mariupol-Rostovna-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava” dedi. Ancak koridorların Rusya’ya çıkıyor olması ve çatışmaların sürmesi nedeniyle tahliye yapılamadı. Ukraynalısiviller, koridorla Rusya’ya gitmek yerine yerlerinde kalmayı tercih etti.

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VATANDAŞLARIMIZ RUSYA’YA GELSİN İSTİYORLAR

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya’nın insani koridorlar üzerinden Ukraynalıların Rusya’ya tahliye edilmesine yönelik teklifinin “saçma” ve “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Vereşuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Kiev’in, Rusya’yı ateşkes rejimine uymaya ve insani koridorların açılmasını sağlamaya çağırdığını bildirdi. Rusya’nın iki kez tahliye yollarını bombalayarak insani koridorların açılmasını engellediğine işaret eden Vereşuk, “Şimdi Ruslar koridorları açmaya hazır olduklarını söylüyorlar ama Rusya Federasyonu yönünde. Yani vatandaşlarımızın Rusya topraklarına gitmesini istiyorlar. Bu saçma, alaycı ve kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLE YOLLAMIŞLAR

Mariupol’den sivillerin tahliyesi için izin verilen yolun ise mayınlı olduğu ortaya çıktı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin operasyonlar direktörü Dominik Stillhart, BBC Radio 4’e verdiği röportajda, Tahliye için geçici ateşkes kararı verilen yolun “mayınlı” olduğunu fark ettiklerini söyledi.

2’si çocuk 8 kişi ölü

İrpin’de tahliye sırasında Rusların açtığı ateşte ölenlerin sayısı 8’e yükseldi. İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, İrpin’deki vatandaşların tahliyesi sırasında, Rus ordusunca açılan ateş sonucunda ikisi çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Markuşin, “Bir aile öldü. Gözlerimin önünde iki çocuk ve iki kişi yaşamını yitirdi” dedi.

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