Dünya Ukraynadaki nükleer santralde alarm Rus askerleri esrarengiz şekilde öldü
AVRUPA

Ukrayna’daki nükleer santralde alarm: Rus askerleri esrarengiz şekilde öldü

Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna’daki Zaporizhzhia nükleer santralindeki Rus askerlerinin ölmesi büyük paniğe neden oldu. İddialara göre yaralı askerler de var.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna’daki nükleer santralde alarm: Rus askerleri esrarengiz şekilde öldü
Zaporizhzhia

Ukrayna'da işgal altındaki Zaporizhzhia nükleer santralinde yaşanan esrarengiz ve açıklanamayan bir olayda Rus askerlerinin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

Basına da yansıyan haberlere göre Zaporizhzhia nükleer santralindeki askerler dün hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birini durumunun ciddi olduğu belirtilirken olayda, sayısı belirsiz de olsa can kaybı da var.

  • Rusya’nın, füze sistemleri de dahil olmak üzere silahlarını bu tesiste depoladığı biliniyor.

Ukrayna'dan endişelendiren 'Çernobil' açıklaması: Rusya yanıt verdi
DÜNYA
Ukrayna'dan endişelendiren 'Çernobil' açıklaması: Rusya yanıt verdi

"PANİK İÇİNDE KOŞTURDULAR"

İstasyonun bulunduğu Enerhodar belediye başkanı Dmytro Orlov, askerlerin ‘çok korktuklarını ve panik içinde koştuklarını’ ve bazılarının şu anda hastanede yoğun bakımda olduğunu söyledi.

  • Yaşanan olayın tesiste depolanan silahlarla ilgili olup olmadığı henüz belli değil.

Ukrayna nükleer ajansı Energoatom'un başkanı Petro Kotin, cuma günü, 500 kadar Rus askerinin bölgeyi kontrol etmesiyle durumun 'son derece gergin' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın kontrol altına alındı: Rusya nükleer santrali ele geçirdi
DÜNYA
Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın kontrol altına alındı: Rusya nükleer santrali ele geçirdi

Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
OYNAT 01:06
Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.


Belçikada kırmızı alarm

Belçika'da kırmızı alarm

​Yetkililer peş peşe uyarı yayınlıyor.
Ülke tarihinin en sıcak günü

Ülke tarihinin en sıcak günü

Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi.
Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Tüm köylüler seferber oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.