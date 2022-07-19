Ukrayna’daki nükleer santralde alarm: Rus askerleri esrarengiz şekilde öldü

Ukrayna'da işgal altındaki Zaporizhzhia nükleer santralinde yaşanan esrarengiz ve açıklanamayan bir olayda Rus askerlerinin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

Basına da yansıyan haberlere göre Zaporizhzhia nükleer santralindeki askerler dün hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birini durumunun ciddi olduğu belirtilirken olayda, sayısı belirsiz de olsa can kaybı da var.

Rusya’nın, füze sistemleri de dahil olmak üzere silahlarını bu tesiste depoladığı biliniyor.

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"PANİK İÇİNDE KOŞTURDULAR"

İstasyonun bulunduğu Enerhodar belediye başkanı Dmytro Orlov, askerlerin ‘çok korktuklarını ve panik içinde koştuklarını’ ve bazılarının şu anda hastanede yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın tesiste depolanan silahlarla ilgili olup olmadığı henüz belli değil.

Ukrayna nükleer ajansı Energoatom'un başkanı Petro Kotin, cuma günü, 500 kadar Rus askerinin bölgeyi kontrol etmesiyle durumun 'son derece gergin' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

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