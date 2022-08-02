Dünya Ukraynadan kalkan tahıl dolu gemi bu gece İstanbula demir atacak
AVRUPA

Ukrayna'dan kalkan tahıl dolu gemi bu gece İstanbul'a demir atacak

Dünyanın takip ettiği tahıl gemisi salı gecesi denetim için İstanbul'a demir atacak, sonrasında ise varış noktası olan Lübnan'a doğru yol alacak.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan kalkan tahıl dolu gemi bu gece İstanbula demir atacak
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Ukrayna'dan tahıl ihracatının güvenli şekilde yapılmasını gözlemlemesi üzere geçtiğimiz günlerde kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi Türkiye temsilcisi Ukrayna tahılını dünya pazarlarına taşıyan ilk geminin Salı gecesi İstanbul' a demirlemesinin beklendiğini söyledi.

Düzenlenen brifingde general Özcan Altınbulak, geminin gidişatının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Diğer bir yetkili ise, “Plan her gün bir gemi. Eğer bir terslik olmazsa, ihracat bir süreliğine günde bir gemi ile yapılacaktır” dedi.

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