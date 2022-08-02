Ukrayna'dan kalkan tahıl dolu gemi bu gece İstanbul'a demir atacak

Ukrayna'dan tahıl ihracatının güvenli şekilde yapılmasını gözlemlemesi üzere geçtiğimiz günlerde kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi Türkiye temsilcisi Ukrayna tahılını dünya pazarlarına taşıyan ilk geminin Salı gecesi İstanbul' a demirlemesinin beklendiğini söyledi.
Düzenlenen brifingde general Özcan Altınbulak, geminin gidişatının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Diğer bir yetkili ise, “Plan her gün bir gemi. Eğer bir terslik olmazsa, ihracat bir süreliğine günde bir gemi ile yapılacaktır” dedi.