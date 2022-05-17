Dünya Ukraynadan müzakere duyurusu Askıya aldık çünkü Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor
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Ukrayna'dan müzakere duyurusu: Askıya aldık çünkü Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, ülkesi ile Rusya arasındaki heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını söyledi. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini belirten Podolyak, Rusya yönetiminin bunu halen anlamadığını, müzakere sürecinin de bu yüzden askıya alındığını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan müzakere duyurusu: Askıya aldık çünkü Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor
Mihail Podolyak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini belirtti.

"RUSYA UKRAYNA'DAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKATE ALMIYOR"

  • Rusya yönetiminin bunu halen anlamadığını kaydeden Podolyak, Rusya'nın değişiklikleri dikkate almaması nedeniyle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını aktardı.

"SAVAŞ YİNE DE MÜZAKERE MASASINDA SONA ERECEK"

Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere süreci Ukrayna'da olayların nasıl geçmekte olduğuna bağlı. İstanbul Bildirisi'nden sonra önemli bir değişiklik veya ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı. Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor. Rusya, savaşın 82. gününe gelindiğinde bile genel olarak Ukrayna'daki durumun en başından beri düşündükleri ile aynı olmadığını anlamadı. Ancak şunu vurguluyorum; herhangi bir savaş yine de müzakere masasında sona erecektir."

  • Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için Belarus’ta Gomel ve Brest şehirlerinde 3 defa, Türkiye’de İstanbul’da 1 defa yüz yüze müzakerelerde bulunmuştu. 29 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkesin sağlanması yönünde her iki taraf anlamlı bir ilerleme sağlamıştı.

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