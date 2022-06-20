Dünya Ukraynadan Rusça kitap ve şarkılarına kısıtlama
AVRUPA

Ukrayna'dan Rusça kitap ve şarkılarına kısıtlama

Ukrayna Parlamentosu, bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklayan yasalara "evet" dedi. Tasarıların yasalaşması için Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin onayından geçmesi gerekiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan Rusça kitap ve şarkılarına kısıtlama
Ukrayna Lideri Zelenskiy

Parlamentodan dün geçen kanunlardan ilkine göre Rusya vatandaşlarının kitap basması, Rus pasaportunu bırakıp Ukrayna yurttaşlığına geçmediği sürece mümkün olmayacak. Yasak sadece Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Rus yurttaşlığına sahip olanlar için uygulanacak.

RUSÇA KİTAP GETİRMEK İÇİN ÖZEL İZİN ALINACAK

Rusya'yla Belarus'un yanı sıra Donetsk, Lugansk ve Harkov gibi işgal altındaki Ukrayna topraklarında basılan kitapların ithalatının da engellenmesi hedefleniyor. Başka bir ülkeden Rusça kitap getirmek içinse özel izin alınması istenecek.

Diğer yasaysa, 1991'den sonra Rus vatandaşlığı alan kişilerin medyada ve kamusal alanda müzik yapmasını engelleyecek.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkaçenko, kısıtlamaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kiev, Rus unsurlarını ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Ruslaştırmadan geriye dönüş (derussification) denen bu süreç kapsamında, başkentteki yüzlerce yerin isminin değiştirilmesi planlanıyor. Kiev'deki tarihi Ukrayna-Rus dostluk anıtı da nisanda yıkılmıştı.

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