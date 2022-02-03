Dünya Ukraynadan Rusyaya çağrı Barış görüşmelerini Türkiyede yapmaya hazırız
ASYA

Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan Rusyaya çağrı: Barış görüşmelerini Türkiyede yapmaya hazırız
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov,

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" ifadelerini kullandı.

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