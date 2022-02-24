Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları Rusya'ya kapatma talebimizi Türk hükümetine iletiyoruz

Ekonomi

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başlatmasının ardından peş peşe yaptırım haberleri gelirken, piyasalar da alt üst oldu. Rus rublesi ve borsasında savaş paniği ile başlayan kayıplar hızla artıyor. Sberbank hisseleri yüzde 46, Gazprom hisseleri ise yüzde 54 değer kaybıyla işlem görüyor. Rusya Merkez Bankası, piyasalarda yaşanan değer kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Jeopolitik durumun kötüleşmesi ve piyasadaki dalgalanmaların ışığında, her türlü senaryo için net planlarımız bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.