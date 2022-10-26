Dünya Ukraynadan vatandaşlarına uyarı Bahara kadar gelmeyin
AVRUPA

Ukrayna'dan vatandaşlarına uyarı: Bahara kadar gelmeyin

Ukrayna'nın Dinyeper kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonunda yangın çıktı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı enerji altyapısının yetersizliğinden dolayı, ülke dışına kaçan vatandaşlarına, "Bahara kadar gelmeyin" uyarısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı ise İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'la görüştü ve Ukrayna'ya davet etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan vatandaşlarına uyarı: Bahara kadar gelmeyin
Foto: Arşiv.

Ukrayna'nın Dinyeper kenti, Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonu alev alev yandı. Çevredeki araçlar da zarar gördü. Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almayı sürdürdü.

Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri ve şirketleri Ukrayna'nın enerji altyapısına daha fazla destek verilmesi yönünde uyardı.

Urkayna'nın Dinyeper kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonunda yangın çıktı.
Urkayna'nın Dinyeper kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonunda yangın çıktı.

Ukrayna makamları ise ülkeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlarına "Bahara kadar gelmeyin" çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcısı, İrina Vereşçuk, enerji hattı onarımının kısa sürede yapılamayacağını belirtti. "Bu kış hayatta kalmak zorundayız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin enerji altyapısının en az üçte birinin yok edildiğini aktarmıştı.

Dün, Almanya Cumhurbaşkanı, Frank-Walter Steinmeier'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra, ağır silah ve zırhlı araç da talep etti.

Zelenski, gelecek yıl ülkede 38 milyar dolar bütçe açığı beklendiğini açıkladı, yardım çağrısını yineledi.

İngiltere Başbakanı Sunak'la telefon görüşmesi

Zelenski, İngiltere'nin Yeni Başbakanı Rishi Sunak'la da telefon görüşmesi yaptı.
  • Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini aktarırken, Ukrayna Devlet Başkanı ise Sunak'ı Ukrayna'ya davet etti.

Liderler, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini de belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının Ukrayna'ya geleceğini açıkladı.

Uzmanlar, Rusya'nın Kiev'in "kirli bomba" kullanmayı planladığı yönündeki iddialarını araştıracak.

Kiev'e ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier sirenler çalınca soluğu sığınakta aldı
DÜNYA
Kiev'e ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier sirenler çalınca soluğu sığınakta aldı

Zelenskiy hava saldırılarına çare arıyor: İtalya'dan hava savunma sistemi istedi
DÜNYA
Zelenskiy hava saldırılarına çare arıyor: İtalya'dan hava savunma sistemi istedi
Tarlasını sürerken fark etti

Tarlasını sürerken fark etti

​Çiftçinin keşfi hayatını değiştirdi: Duyan oraya koştu.
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

​Sürü halinde geziyorlar: Kimse yanlarına yaklaşamıyor.
Yunanistandan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiyeyi yeniden inşa etti

​Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Işıkla tüketiciyi aldatıyorlardı.

Dikkat! Aralarında sizin memleketiniz de olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.