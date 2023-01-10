Dünya Ukraynalı askerin vücudundan el bombası çıkarıldı
AVRUPA

Ukraynalı askerin vücudundan el bombası çıkarıldı

Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bir bölgede patlamamış el bombası tespit edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri cerrahları, el bombası 'her an patlayabileceği' için hızlı bir operasyon gerçekleştirdiler. Ameliyatın başarılı geçtiğini bildiren savunma bakanı yardımcısı askerin tedavi altına alındığını aktardı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı askerin vücudundan el bombası çıkarıldı
Ukrayna

Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bir bölgede patlamamış bir el bombası tespit edildi. El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair bilgi verilmedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en deneyimli cerrahlarından biri olarak kabul edilen 57 yaşındaki askeri doktor, el bombası 'her an patlayabileceği' için hızlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Asker tedavi altına alındı

Ameliyatın başarılı geçtiğini bildiren savunma bakanı yardımcısı askerin tedavi altına alındığını aktardı.

BBC'nin haberine göre, Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar yapılan operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu bir şok. Şükür ki, kalpteki yaralanma ölümcül değil."

Ameliyat sonrası incelenen bombanın 40 mm'lik namlulu el bombası, olduğu ağırlığının ise yaklaşık 275 gram olduğu bilgisi verildi.

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