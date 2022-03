Ukraynalı bakan isyan etti: Şehrin göbeğinde 500 kiloluk devasa bomba

Rusya- Ukrayna savaşında 12. güne girilirken kentlerdeki çatışmalar ve yoğun bombardıman devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için insani koridor çağrıları peş peşe gelirken insanların cansız bedenlerinin yer aldığı acı kareler savaş gerçeğini bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne seriyor.

BİR BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ ANCAK PATLAMADI

Ukrayna'dan gelen dikkat çeken karelerden birini Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakanın yayınladığı görüntüde 500 kg'lik devasa bir bomba kent merkezinde patlamamış halde duruyor. Ukrayna'nın stratejik kentlerinden biri olan ve Kiev'in kuzey doğusundaki Chernihiv ilk günden beri Rusların yoğun saldırılarına maruz kaldı. Dün yapılan bir bombardıman sırasında 500 kiloluk Rus bombası bir binanın üzerine düştü ancak patlamadı.

'HALKIMIZI RUS BARBARLARINDAN KORUMAMIZA YARDIM EDİN'

patlamayan bu bombanın aksine, Rus güçlerinin ülkeyi işgal etmesinden bu yana birçok başka bombanın patladığını ve binlerce Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ukraynalı Bakan, kan dökülmesini önlemenin tek yolunun Ukrayna hava sahasını kapatmak veya ülkeye savaş uçakları tedarik etmek olduğunu söyledi.Kuleba açıklamasında, "Bu korkunç 500 kg'lık Rus bombası, Çernihiv'de bir binaya düştü ve patlamadı. Patlayan bombaların pek çoğu da masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdü. Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin! Gökyüzünü kapatmamıza yardım edin, bize savaş uçakları sağlayın. Bir şeyler yapın" ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDEN BERİ AYNI ÇAĞRI

Ukrayna savaşın ilk gününden beri 'uçuşa yasak bölge' çağrısını yineliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski defalarca NATO ülkelerine uçuşa yasak bölge ilan ederek ülkesine yönelik saldırısını durdurmaları çağrısında bulundu. Bugün Zelenski'nin eşi Olena Zelenska savaşta öldürülen çocukların görüntülerini paylaşarak eşinin çağrısını tekrarladı ve uçuşa yasak bölge istedi.

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2022