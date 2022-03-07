Dünya Ukraynalı bakan isyan etti Şehrin göbeğinde 500 kiloluk devasa bomba
AVRUPA

Ukraynalı bakan isyan etti: Şehrin göbeğinde 500 kiloluk devasa bomba

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 12. güne girilirken, Kiev'in kuzey doğusundaki Chernihiv'den gelen bir görüntü dünya gündemini sarstı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, kent merkezine düşen ancak patlamayan 500 kiloluk devasa bir bombanın fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Ukraynalı Bakan, kan dökülmesini önlemenin tek yolunun Ukrayna hava sahasını kapatmak veya ülkeye savaş uçakları tedarik etmek olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı bakan isyan etti: Şehrin göbeğinde 500 kiloluk devasa bomba
Arşiv

Rusya- Ukrayna savaşında 12. güne girilirken kentlerdeki çatışmalar ve yoğun bombardıman devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için insani koridor çağrıları peş peşe gelirken insanların cansız bedenlerinin yer aldığı acı kareler savaş gerçeğini bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne seriyor.

BİR BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ ANCAK PATLAMADI

Ukrayna'dan gelen dikkat çeken karelerden birini Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakanın yayınladığı görüntüde 500 kg'lik devasa bir bomba kent merkezinde patlamamış halde duruyor. Ukrayna'nın stratejik kentlerinden biri olan ve Kiev'in kuzey doğusundaki Chernihiv ilk günden beri Rusların yoğun saldırılarına maruz kaldı. Dün yapılan bir bombardıman sırasında 500 kiloluk Rus bombası bir binanın üzerine düştü ancak patlamadı.

Ukrayna ordusu bando ekibi enkazın önünde Milli Marşı çaldı
OYNAT 00:46
Ukrayna ordusu bando ekibi enkazın önünde Milli Marşı çaldı
Rusya-Ukrayna savaşının 12. gününde bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Ordusu'nun bando ekibi, Rus hava saldırısı yapılan enkazın önünde Milli Marşı çaldı.


'HALKIMIZI RUS BARBARLARINDAN KORUMAMIZA YARDIM EDİN'

patlamayan bu bombanın aksine, Rus güçlerinin ülkeyi işgal etmesinden bu yana birçok başka bombanın patladığını ve binlerce Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ukraynalı Bakan, kan dökülmesini önlemenin tek yolunun Ukrayna hava sahasını kapatmak veya ülkeye savaş uçakları tedarik etmek olduğunu söyledi.Kuleba açıklamasında, "Bu korkunç 500 kg'lık Rus bombası, Çernihiv'de bir binaya düştü ve patlamadı. Patlayan bombaların pek çoğu da masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdü. Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin! Gökyüzünü kapatmamıza yardım edin, bize savaş uçakları sağlayın. Bir şeyler yapın" ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDEN BERİ AYNI ÇAĞRI

Ukrayna savaşın ilk gününden beri 'uçuşa yasak bölge' çağrısını yineliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski defalarca NATO ülkelerine uçuşa yasak bölge ilan ederek ülkesine yönelik saldırısını durdurmaları çağrısında bulundu. Bugün Zelenski'nin eşi Olena Zelenska savaşta öldürülen çocukların görüntülerini paylaşarak eşinin çağrısını tekrarladı ve uçuşa yasak bölge istedi.

İşgalde 12'nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?
DÜNYA
İşgalde 12'nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?
Şaka faciayla bitti

Şaka faciayla bitti

​Arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi hayatını kaybetti.
Aydında domuz eti skandalı

Aydın'da domuz eti skandalı

​'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak.'
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

​İSKİ beş ilçeyi ve mahalleleri tek tek açıkladı.

​Kadın PÖH'ler zorlu coğrafyalarda görev yapıyor.

​Yunanistan Başbakanı Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

​Türkiye'de bulundu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü.

​Mersin'de yapılan operasyonla ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.