Ukraynalı genç Rusya'da yaşayan annesini savaşın varlığına inandıramıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dokuzuncu güne girildi. Ukrayna halkı bulundukları bölgeleri terk ederken aileler tedirgin olmaya devam ediyor. Fakat Rusya'da yaşayan aileler hariç.

Harkov kenti bombalanmaya başladığından beri Oleksandra isimli bir genç dört köpeğiyle birlikte, dairesinin banyosunda saklanıyor. "İlk patlamaları duyduğumda evden çıkarak köpeklerimi eve aldım. İnsanlar panik halindeydi, arabalarını terk edip kaçıyordu ve ben de çok korkmuştum" diyor.

25 yaşındaki Oleksandra, Moskova'daki annesiyle düzenli olarak telefonda konuşuyor. Fakat kentinin bombalandığını gösteren videolar çekip Rusya'da yaşayan annesine göndermesine rağmen, onu yaşananlara ikna edemediğini söylüyor:

"Benim için endişeli olsalar da bu tür olayların kazara yaşanmış olduğunu, Rus ordusunun asla sivilleri hedef almayacağını, Ukrayna ordusunun kendi halkını öldürdüğünü söylemeye devam ediyorlar."

Pek çok Ukraynalı'nın Rusya'da akrabası bulunuyor. Ve onların önemli bir kısmı da Ukrayna'da yaşananlara dair çok farklı fikirlere sahip. Oleksandra, bunun devlet kontrolündeki Rus medyasının söyleminden kaynaklandığını düşünüyor.

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Oleksandra, çatışmalar sırasında köpeklerinden destek bulduğunu anlatıyor. Oleksandra, annesinin televizyonda duyduğu söylemleri tekrar ettiğini anlatıyor:

"Annemin tam bir Rus spikeri gibi konuştuğunu görmek korkutucuydu. İnsanlar onlara güveniyor ve halkın beynini yıkıyorlar. Ebeveynlerim burada askeri bir operasyon yapıldığının farkında. Fakat 'Ruslar sizi özgürleştirmeye geliyor. Hiçbir şeye zarar vermezler, size de dokunmazlar. Sadece askeri üsleri hedef alıyorlar' diyorlar."

Oleksandra ile konuşurken bombardıman devam ediyordu. İnternet bağlantısı zayıf olduğu için sesli mesajlarla iletişim kurmaya devam ediyoruz.

"Sessizliğin nasıl bir şey olduğunu unuttum. Bombardıman aralıksız sürüyor" diyor.

Rus medyasına ambargo uygulanıyor

Fakat o sırada Rus devlet televizyonlarında Harkov'daki yerleşim yerlerinin bombalanması, sivil ölümleri veya su sırasında beklerken ölen dört sivile dair hiçbir haber yoktu.

Rus kanalları savaşın nedeninin Ukrayna'nın saldırganlığı olduğunu söylüyor ve bunu "özel bir özgürleştirme harekatı" olarak niteliyor.

Rus medyası savaş, işgal veya saldırı kelimelerini kullanmaları durumunda, "Rus askerleri hakkında bilinçli bir şekilde dezenformasyon yayma" gerekçesiyle gözaltına alıyor.

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Popüler TV kanallarında Ukrayna'da sivilleri tehdit eden şeyin Rus ordusu değil, onları canlı kalkan olarak kullanan Ukrayna milliyetçileri olduğu anlatılıyor.

Bazı Ruslar savaşı protesto etmek için sokaklara çıksa da devlet televizyonları bunu yayınlamıyor.

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