Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi

Ekonomi

İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 553 satışla Volkswagen olurken, Renault 11 bin 348 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 960 adetle üçüncü sırada yer aldı. En çok tercih edilen binek otomobil modelleri sırasıyla Clio, Passat ve Egea, hafif ticaride ise Doblo, Fiorino ve Ford Transit/ Tourneo Courier oldu. Ocakta online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 82 gün olurken, en hızlı satılan marka 69 günle Fiat şeklinde belirlendi.