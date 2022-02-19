Dünya Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi
ASYA

Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi

Ukrayna’da bir televizyon programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ile Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov canlı yayında tekme tokat kavga etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi
Bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç’in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı.

Rusya ile Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim, Ukrayna’da televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı. Bir kanaldaki "İfade Özgürlüğü" adlı siyasi programda gazeteci Yuriy Butusov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili Nestor Şufriç arasında sözlü tartışma başladı.

  • Butusov, milletvekili Şufriç’in Rusya yanlısı olduğunu ve mensubu olduğu muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin 16 Şubat’ta Rusya’nın saldırma ihtimali üzerine ülkeyi terk ederek kendilerini garantiye alma çabalarını "hainlik" olarak değerlendirdi ve ortam iyice gerildi.

Bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç’in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı. Milletvekili de aynı şekilde karşılık verince stüdyo bir anda ringe döndü. Şufriç ve Butusov kavgayı yerde sürdürürken, konuklar araya girdi. Kavganın ardından Şufriç, Butusov için “kız gibi kavga ediyor” ifadesini kullandı.

Ukrayna'da canlı yayında Putin'e destek çıkınca tokadı yedi
OYNAT 00:56
Ukrayna'da canlı yayında Putin'e destek çıkınca tokadı yedi
Ukrayna'da bir canlı yayında milletvekili, Rusya Devlet Başkanı Putin'i destekleyen ifadeler kullanınca, konuk gazeteci tarafından tokatlandı. Stüdyonun bir anda karıştığı kavga anları anbean kaydedildi.

Ukrayna'da art arda patlama: Sirenler çalıyor bölge tahliye ediliyor
DÜNYA
Ukrayna'da art arda patlama: Sirenler çalıyor bölge tahliye ediliyor

Putin'den 'Müzakereye hazırız' mesajı
DÜNYA
Putin'den 'Müzakereye hazırız' mesajı

Rusya'dan balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat
GÜNDEM
Rusya'dan balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat
Tüm tahminleri doğru çıkmıştı

Tüm tahminleri doğru çıkmıştı

​Simpsonlar bu kez küresel olayla gündemde.
Gurur veren kareler

Gurur veren kareler

​Devletin vurucu gücü dosta güven düşmana korku veriyor.
Tansiyon yükseliyor

​Ukrayna Ordusu duyurdu: Açılan ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü.

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

​Acil durum ilan edildi: Ölü ve yararlılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.