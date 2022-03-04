Ukraynalı muhalif lider Poroşenko'dan Putin'e sert sözler: Tam bir deli ve katil

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırıları sürerken, Ukraynalı siyasiler de silahlanıp sokaklara çıktı. Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko da hükümetle birlikte sahaya indi.

Rusya'nın saldırılarına CNN Türk canlı yayınında değinen Poroşenko, Putin'in hiçbir şansı olmadığını vurguladı.

"GECE 14'Ü ÇOCUK 47 SİVİLİ ÖLDÜRDÜLER"

Putin'in 'tam bir deli' olduğunu ifade eden Poroşenko, "Bu gece 47 sivilimizi kaybettik bunların 14'ü çocuktu. Bu da size gösteriyor Putin'in tavrını." dedi.

Sivillere yapılan saldırıların Putin'in gerçek tavrını gösterdiğini ifade eden Poroşenko, "Avrupa'nın en büyük nükleer santralini hedef aldılar. Çernobil felaketinden 10 kat daha büyük olur sonuçları. Buradaki nükleer sızıntının sınırı olmaz. Bu Putin'in tamamen deli olduğunu gösteriyor bize. İnsanlık için tehlike arz ediyor." diye konuştu.

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Putin'in hem bir katil hem de insanlık suçlusu olduğunu söyleyen Poroşenko, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı." dedi.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ukrayna toprağını korumak için cephede savaştığını söyleyen Poroşenko, "Putin'in hiçbir şansı yok. Burada Ukrayna'yı ele geçiremez. Putin, Ukrayna halkının çiçeklerle karşılamasını bekliyordu, biz onu molotof kokteyleriyle karşıladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bize Bayraktar SİHA'ları verdi. Türk halkının desteğini de takdir ediyoruz. Rusya'nın işgalini kabul etmediler, bize destek verdiler. Şunu düşünüyoruz. Küresel birlik vaktidir. Bize yardımcı olmalıdırlar." ifadelerini kullandı.