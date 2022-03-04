Dünya Ukraynalı muhalif lider Poroşenkodan Putine sert sözler Tam bir deli ve katil
AVRUPA

Ukraynalı muhalif lider Poroşenko'dan Putin'e sert sözler: Tam bir deli ve katil

Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko, Rusya'nın ülkelerini işgal girişimine ilişkin Türk basınına açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'tam bir deli' olduğunu ifade eden Poroşenko, "Bu gece 47 sivilimizi kaybettik bunların 14'ü çocuktu. Bu da size gösteriyor Putin'in tavrını." dedi. Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini ifade eden Poroşenko, "O bir katil ve insanlık suçlusu. Ukrayna toprağını korumak için buradayım. Putin'in hiçbir şansı yok. Burada Ukrayna'yı ele geçiremez." diye konuştu. Poroşenko, Bayraktar SİHA'lar için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı muhalif lider Poroşenkodan Putine sert sözler: Tam bir deli ve katil
Petro Poroşenko

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırıları sürerken, Ukraynalı siyasiler de silahlanıp sokaklara çıktı. Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko da hükümetle birlikte sahaya indi.

Rusya'nın saldırılarına CNN Türk canlı yayınında değinen Poroşenko, Putin'in hiçbir şansı olmadığını vurguladı.

"GECE 14'Ü ÇOCUK 47 SİVİLİ ÖLDÜRDÜLER"

Putin'in 'tam bir deli' olduğunu ifade eden Poroşenko, "Bu gece 47 sivilimizi kaybettik bunların 14'ü çocuktu. Bu da size gösteriyor Putin'in tavrını." dedi.

Sivillere yapılan saldırıların Putin'in gerçek tavrını gösterdiğini ifade eden Poroşenko, "Avrupa'nın en büyük nükleer santralini hedef aldılar. Çernobil felaketinden 10 kat daha büyük olur sonuçları. Buradaki nükleer sızıntının sınırı olmaz. Bu Putin'in tamamen deli olduğunu gösteriyor bize. İnsanlık için tehlike arz ediyor." diye konuştu.

Putin'in hem bir katil hem de insanlık suçlusu olduğunu söyleyen Poroşenko, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı." dedi.

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Rusların infaz listesi var: Zelenskiy ilk sırada

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ukrayna toprağını korumak için cephede savaştığını söyleyen Poroşenko, "Putin'in hiçbir şansı yok. Burada Ukrayna'yı ele geçiremez. Putin, Ukrayna halkının çiçeklerle karşılamasını bekliyordu, biz onu molotof kokteyleriyle karşıladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bize Bayraktar SİHA'ları verdi. Türk halkının desteğini de takdir ediyoruz. Rusya'nın işgalini kabul etmediler, bize destek verdiler. Şunu düşünüyoruz. Küresel birlik vaktidir. Bize yardımcı olmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da ana muhalefet lideri Poroşenko cepheye indi: Rusya ile savaşmaya hazırım
FOTOĞRAF 7
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Vladimir Zelenski'den önce Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı olan ve şu an ana muhalefet partisinin liderliğini yapan Petro Poroşenko, Kiev'i savunmak için sahaya indi.
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Çelik yeleği ve kalaşnikofuyla kameralara poz veren Poroşenko, \"Rusya ile savaşmaya hazırım\" dedi.
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Dün CNN canlı yayınına bağlanan Poroşenko, \"300 kişilik bir savunma müfrezemiz var. İki makineli tüfeğimiz var. Zırhlı personel taşıyıcılarımız yok, tanklarımız yok\" demişti.<br>
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Putin'in Ukrayna'ya değil tüm dünyaya savaş açtığını herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Poroşenko, Rusya lideri Putin için \"Bayağı deli. Ukraynalıları öldürmek için buraya gelecek kadar kötü biri\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br>
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Poroşenko, \"Ne kadar asker öldürürse öldürsün, ne kadar füzeye sahip olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, biz Ukraynalılar büyük bir Avrupa geleceği olan özgür insanlarız\" diye konuşmuştu.<br>
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Ukrayna'da ana muhalefet lideri Poroşenko cepheye indi: Rusya ile savaşmaya hazırım
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı siyasiler silahlanıp sokaklara çıktı. Ukrayna eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko da hükümetle birlikte sahaya indi. Eline silah alan ve çelik yelek giyen Poroşenko, "Rusya ile savaşmaya hazırım" dedi.
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