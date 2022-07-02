Ukraynalı öğretmenlere Rus müfredatı zorunluluğu: Uymazlarsa işlerini kaybedecekler

Rusya birçok Ukraynalı öğretmeni zor durumda bırakarak iki tane seçenek sundu: "Ya Rus müfredatını öğretmeyi kabul etmek ya da işlerinden ayrılmak." İngiltere basınından The Guardian gazetesi Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde öğretmenlerle konuşarak bu konuyu mercek altına aldı.

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Öğretmenler, haziran ayı ortalarında yeni atanan yerel yetkililerin kendilerine ya Rus okul müfredatını öğretmeye hazır olduklarını belgeleyen bir belgeyi imzalamaları ya da istifa etmeleri için 21 Temmuz'a kadar süreleri olduğunu ve birçoğunun evlerinden tahliye edilmekle tehdit edildiğini söyledi.

FOTOĞRAF 34 Rusya'da Stavropol'de bulunan Alexei Yermolov Kampı'na katılarak askeri eğitim alan çocukların eğitimleri fotoğraflandı. Aktif olarak polis ve asker çocuğu olan öğrenciler zorlu bir eğitimden geçiyor. Bu zorlu eğitimleri ise yıllarca çatışma bölgeleri ve sıcak noktalarda görev yapmış olan profesyonel askerler veriyor. 'Askeri ve vatani' eğitim veren kamplarından mezun olan bin 500 çocuğun ortalama yüzde 40'ının orduya veya ülke polis teşkilatına katıldığı belirtildi. Çocuklar bu askeri kamplarda fiziksel egzersizlerle beraber nişancılık testleri, araba kullanma, silah eğitimi ve paraşütle atlama gibi eğitimler de görüyor. Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rusya'da çocuklara askeri eğitim Rus çocukların Stavropol'deki Alexei Yermolov Kampı'na katılarak nasıl askeri eğitim aldıkları fotoğraflandı. Bu kampa katılan çocukların birçoğunun, aktif bir şekilde görev yapan asker veya polislerin çocuğu olduğu belirtildi. Çocukların aldığı askeri eğitimlerde çekilen kareler dikkat çekiyor. BiP'te paylaş

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Ukrayna Eğitim Ombudsmanı Sergii Gorbachov, Guardian'a verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Kişinin baskı altında mı çalışmaya zorlandığı veya gönüllü olarak işbirliği yapıp yapmadığı konusunda çok net bir ayrım yapmalıyız."