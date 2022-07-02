Dünya Ukraynalı öğretmenlere Rus müfredatı zorunluluğu Uymazlarsa işlerini kaybedecekler
AVRUPA

Ukraynalı öğretmenlere Rus müfredatı zorunluluğu: Uymazlarsa işlerini kaybedecekler

Moskova, işgal altındaki bölgelerdeki Ukraynalı öğretmenlere Rus okul müfredatını öğretmeye geçme isteklerini ifade eden bir belgeyi imzalamalarını söyledi. Öğretmenler buna uymaya istekli olduklarını beyan etmezlerse işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı öğretmenlere Rus müfredatı zorunluluğu: Uymazlarsa işlerini kaybedecekler
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Rusya birçok Ukraynalı öğretmeni zor durumda bırakarak iki tane seçenek sundu: "Ya Rus müfredatını öğretmeyi kabul etmek ya da işlerinden ayrılmak." İngiltere basınından The Guardian gazetesi Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde öğretmenlerle konuşarak bu konuyu mercek altına aldı.

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Öğretmenler, haziran ayı ortalarında yeni atanan yerel yetkililerin kendilerine ya Rus okul müfredatını öğretmeye hazır olduklarını belgeleyen bir belgeyi imzalamaları ya da istifa etmeleri için 21 Temmuz'a kadar süreleri olduğunu ve birçoğunun evlerinden tahliye edilmekle tehdit edildiğini söyledi.

Rusya'da çocuklara askeri eğitim
FOTOĞRAF 34
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Rusya'da Stavropol'de bulunan Alexei Yermolov Kampı'na katılarak askeri eğitim alan çocukların eğitimleri fotoğraflandı.
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Aktif olarak polis ve asker çocuğu olan öğrenciler zorlu bir eğitimden geçiyor.
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Bu zorlu eğitimleri ise yıllarca çatışma bölgeleri ve sıcak noktalarda görev yapmış olan profesyonel askerler veriyor.
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'Askeri ve vatani' eğitim veren kamplarından mezun olan bin 500 çocuğun ortalama yüzde 40'ının orduya veya ülke polis teşkilatına katıldığı belirtildi.
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Çocuklar bu askeri kamplarda fiziksel egzersizlerle beraber nişancılık testleri, araba kullanma, silah eğitimi ve paraşütle atlama gibi eğitimler de görüyor.
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Rusya'da çocuklara askeri eğitim
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Rusya'da çocuklara askeri eğitim
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Rusya'da çocuklara askeri eğitim
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Rusya'da çocuklara askeri eğitim
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Rusya'da çocuklara askeri eğitim
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Rusya'da çocuklara askeri eğitim
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Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Title
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Rusya'da çocuklara askeri eğitim
Rus çocukların Stavropol'deki Alexei Yermolov Kampı'na katılarak nasıl askeri eğitim aldıkları fotoğraflandı. Bu kampa katılan çocukların birçoğunun, aktif bir şekilde görev yapan asker veya polislerin çocuğu olduğu belirtildi. Çocukların aldığı askeri eğitimlerde çekilen kareler dikkat çekiyor.

Ukrayna Eğitim Ombudsmanı Sergii Gorbachov, Guardian'a verdiği röportajda şunları kaydetti:

  • "Kişinin baskı altında mı çalışmaya zorlandığı veya gönüllü olarak işbirliği yapıp yapmadığı konusunda çok net bir ayrım yapmalıyız."

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