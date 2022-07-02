Ukraynalı öğretmenlere Rus müfredatı zorunluluğu: Uymazlarsa işlerini kaybedecekler
Moskova, işgal altındaki bölgelerdeki Ukraynalı öğretmenlere Rus okul müfredatını öğretmeye geçme isteklerini ifade eden bir belgeyi imzalamalarını söyledi. Öğretmenler buna uymaya istekli olduklarını beyan etmezlerse işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar.
Rusya birçok Ukraynalı öğretmeni zor durumda bırakarak iki tane seçenek sundu: "Ya Rus müfredatını öğretmeyi kabul etmek ya da işlerinden ayrılmak." İngiltere basınından The Guardian gazetesi Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde öğretmenlerle konuşarak bu konuyu mercek altına aldı.
Öğretmenler, haziran ayı ortalarında yeni atanan yerel yetkililerin kendilerine ya Rus okul müfredatını öğretmeye hazır olduklarını belgeleyen bir belgeyi imzalamaları ya da istifa etmeleri için 21 Temmuz'a kadar süreleri olduğunu ve birçoğunun evlerinden tahliye edilmekle tehdit edildiğini söyledi.