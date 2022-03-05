Dünya Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü
AVRUPA

Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Kiev'de mahsur kalan iş adamı Serdar Çatak, 60 yolcusu bulunan otobüsü güvenli bölgeye ulaştırdı. İş için gittiği Kiev'de mahsur kalan ve Ukraynalı şoförün sınırı geçememesi nedeniyle otobüsü içindeki yolcularla birlikte güvenli bölgeye ulaştıran Çatak, tahliye sürecini anlattı

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Haber Merkezi AA
Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü
Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü.

Ankaralı iş adamı Serdar Çatak, iş nedeniyle sürekli Ukrayna'ya gidip geldiğini, savaş başlamadan bir gün önce tekrar ülkeye gittiğini ve aynı günün gecesinde Kiev'de bombardımanın başladığını söyledi.

"Otobüs bizi bekliyordu"

Savaşın başladığı günün ertesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine gittiklerini bildiren Çatak, "Yetkililer, 'Beklemede kalın.' dedi. Burada yatan, kalkan insanlar vardı. Konsoloslukta kalan arkadaşlar otobüsün geleceğini, acele dönmemizi istediler. Biz de hızlı şekilde 4-5 arkadaş Konsolosluğa vardık, otobüs bizi bekliyordu." diye konuştu.

"Önümüzdeki otobüsün şoförü Türktü hızlı gittik"

  • Otobüslerden birinin şoförünün Türk, diğerinin Ukraynalı olduğunu dile getiren Çatak, "Yola çıktık. Kiev'den sınır kapısına kadar 500 kilometreyi yaklaşık 16 saatte gittik. Yol aşırı kalabalıktı. Yollar hep tıkalı olduğu için hep ters şeritten gittik. Öndeki otobüsün şoförünün Türk olması bizim bir nevi hızlı gitmemizi sağladı. Ters yönden gittik ve sınır kapısına vardık. Aşağı yukarı sınır kapısında 16 saat bekledik. Türk şoförün sürdüğü otobüs ise bir saatte çıktı oradan." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü
OYNAT 00:21
Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Kiev'de mahsur kalan iş adamı Serdar Çatak, Ukraynalı şoförün sınırı geçememesi nedeniyle 60 yolcusu olan otobüsü güvenli bölgeye ulaştırdı.

"Kendimi ve arkadaşlarımı kurtardım"

Ukraynalı şoförün kendisine izin vermediklerini, bu nedenle geri dönmek zorunda olduklarını söylediğini aktaran Çatak, şunları söyledi:

"Ben ikinci sıra koltukta oturuyordum, kendisine müdahale ettim. Bir şekilde otobüs şoförünü ikna ettik, eşyalarını toplayıp indi. Yolcularla istişare ettik, kabul ettiler ve direksiyona ben geçtim.

Ukrayna sınır kapısından Romanya'nın Suceava kentine kadar yaklaşık 70 kilometre boyunca otobüsü kullandım. Güvenli bir şekilde hem kendimi hem de arkadaşlarımı kurtarmış oldum. Askerlik döneminde iki ay askeri otobüs kullanmıştım. Oradan kendime güvendiğim için de yapabileceğimi düşündüm, çok şükür başardık."

"Türk olduğumuzu her yerde ispatlıyoruz"

Güvenli bölgeye geçtikten sonra otobüs firmasını aradıklarını anlatan Çatak, burada kendilerine Türk şoför ayarlandığını, oradan da güvenli şekilde Türkiye'ye geldiklerini bildirdi.

  • Her şeyin anlık geliştiğinin altını çizen Çatak, "Gerçekten Türk olduğumuzu her yerde ispatlıyoruz. Bir şekilde olayların içinden kurtuluyoruz. Otobüsün içindeki yolcu arkadaşlarımız ben de dahil iletişim halindeydik. Kim ne derse kabul edecek durumdaydık. O sınırdan çıktığınız zaman rahata kavuşacağımızı biliyorduk. Yaptığımız bütün planlar bunun üzerindeydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarif edilemez bir duygu"

Direksiyona geçip sınıra geçtiklerinde herkesin sevinçten maçtaymış gibi tezahürat yaptığına değinen Çatak, "O duyguyu yaşamak çok güzel bir şey. Sonuçta Türk'üz, yabancı bir ülkedeyiz, canımızı kurtarma peşindeyiz. Bundan başrolde oynamak gerçekten beni gururlandırdı. Tarif edilemez bir duygu." dedi.

"Biz çok hızlı bir şekilde organize olduk"

  • Türkiye'nin tahliyeleri çok hızlı gerçekleştirdiğini vurgulayan Çatak, "Bizim gibi organize olan ülkeler olduğunu zannetmiyorum. Biz hızlı bir şekilde organize olduk. Bu konuda Türk yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi büyük bir kaostan hayatlarımıza kurtararak çıkardılar." değerlendirmesinde bulundu.

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