Ukraynalı vekil: Bayraktar TB2 alımı bizim için stratejik proje

Ukraynalı Milletvekili İgor Kopıtin, sosyal medya hesabından Türkiye’de, ülkesinin satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının üretim sürecini incelediğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Ukraynalı vekil, açıklamasında "Ukrayna’nın Türkiye’deki savunma ataşesi ile birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için olan TB2 insansız hava araçlarının üretim sürecini denetledik. Bu stratejik bir projemiz. Türk insansız sistemleri, askeri bir krizde zafere giden yolda belirleyici rol oynuyor. Bu, Dağlık Karabağ ve başka sıcak noktalarda kanıtlandı" dedi.

DÜNYA Ukrayna ordusu Bayraktar TB2’lerle Karabağ’da uygulanan savaş stratejisini tatbikatlarında deniyor