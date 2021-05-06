Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukraynalı vekil Bayraktar TB2 alımı bizim için stratejik proje
AVRUPA

Ukraynalı vekil: Bayraktar TB2 alımı bizim için stratejik proje

Türkiye’de bulunan Ukraynalı Milletvekili İgor Kopıtin, Bayraktar TB2 İHA’ları inceledi. Ukraynalı vekil, "Türk insansız sistemleri, askeri bir krizde zafere giden yolda belirleyici rol oynuyor" diyerek Türk İHA’larını almalarının kendileri için stratejik bir proje olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı vekil: Bayraktar TB2 alımı bizim için stratejik proje
Ukraynalı vekilin paylaştığı fotoğraf.

Ukraynalı Milletvekili İgor Kopıtin, sosyal medya hesabından Türkiye’de, ülkesinin satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının üretim sürecini incelediğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Ukraynalı vekil, açıklamasında "Ukrayna’nın Türkiye’deki savunma ataşesi ile birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için olan TB2 insansız hava araçlarının üretim sürecini denetledik. Bu stratejik bir projemiz. Türk insansız sistemleri, askeri bir krizde zafere giden yolda belirleyici rol oynuyor. Bu, Dağlık Karabağ ve başka sıcak noktalarda kanıtlandı" dedi.

Ukrayna ordusu Bayraktar TB2’lerle Karabağ’da uygulanan savaş stratejisini tatbikatlarında deniyor
DÜNYA
Ukrayna ordusu Bayraktar TB2’lerle Karabağ’da uygulanan savaş stratejisini tatbikatlarında deniyor

Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor
DÜNYA
Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor
Abone Ol Google News
Uydudan bile gözüküyor

Uydudan bile gözüküyor

​Marmara Denizi'ni deniz salyaları kapladı.
Hepsi farklı renkte

Hepsi farklı renkte

Sivas'taki bu gölleri görenler hayran kalıyor.
CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara önemli uyarı.

​Merakla beklenen karar açıklandı

Bakan Çavuşoğlu: Bu yıl daha olumlu bir turizm ortamı olacak
Kıraat ilminin Hızır'ı

Kıraat ilminin Hızır'ı

Merhamet abidesi Mehmet Rüştü Aşıkkutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.