Dünya Ukraynalı yetkiliden flaş Mariupol açıklaması Hala mahsur kalan en az 100 sivil var
AVRUPA

Ukraynalı yetkiliden flaş Mariupol açıklaması: Halâ mahsur kalan en az 100 sivil var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki sanayi bölgesinde bulunan sivillere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Ukraynalı bir yetkili , "(Azovstal’daki) Sığınaklarda askeri personellerin yanında en az 100 sivil daha bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı yetkiliden flaş Mariupol açıklaması: Halâ mahsur kalan en az 100 sivil var
Foto: Arşiv.

Ukraynalı bir yetkili, yoğun Rus bombardımanı altında kalan Mariupol liman kentindeki çelik fabrikalarında hâlâ 100 sivilin mahsur kaldığını duyurdu.

  • Uluslararası haber ajanslarında yer alan bilgilere göre, şehrin belediye başkanının danışmanı Petro Andryushchenko, Telegram’dan Azovstal’daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ukraynalı yetkili açıklamasında, "(Azovstal’daki) Sığınaklarda askeri personellerin yanında en az 100 sivil daha bulunuyor. Ancak bu işgalcilerin saldırılarının yoğunluğunu azaltmıyor" dedi.

300’DEN FAZLA SİVİL KURTARILDI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski “Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı” sözleriyle tahliyelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

  • Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

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