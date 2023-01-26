Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna’ya tank ve silah sevkiyatının, çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek, “İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz” dedi.