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Dünya

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de perşembe günü Rus hava saldırıları nedeniyle alarm verildi. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

13:06 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Perşembe günü Rus hava saldırıları nedeniyle ülke çapında patlamalar meydana geldi, saldırılar sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.


Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Telegram'da yayınladığı mesajda, kayıpların Kiev'in Holosiivskyi semtindeki konut dışı bir binaya düşen bir roketten kaynaklandığını doğruladı.


Klitschko daha önce Telegram'da kentte patlamalar olduğunu söyleyerek herkesi sığınmaya çağırdı.


Bölgenin ilçe devlet idaresi başkanı Yuriy Kruk, Odesa bölgesinde iki kritik enerji altyapı tesisinin hasar gördüğünü bildirdi.


Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapısını hedef alan füze ve drone saldırıları nedeniyle Ukrayna'da neredeyse her gün hava saldırısı alarmları verildiği aktarıldı.



#Hava saldırısı
#Ukrayna
#Rusya
43 dakika önce
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı: 1 kişi yaşamını yitirdi
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