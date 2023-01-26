Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı: 1 kişi yaşamını yitirdi

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Perşembe günü Rus hava saldırıları nedeniyle ülke çapında patlamalar meydana geldi, saldırılar sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Telegram'da yayınladığı mesajda, kayıpların Kiev'in Holosiivskyi semtindeki konut dışı bir binaya düşen bir roketten kaynaklandığını doğruladı.
Klitschko daha önce Telegram'da kentte patlamalar olduğunu söyleyerek herkesi sığınmaya çağırdı.
Bölgenin ilçe devlet idaresi başkanı Yuriy Kruk, Odesa bölgesinde iki kritik enerji altyapı tesisinin hasar gördüğünü bildirdi.
Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapısını hedef alan füze ve drone saldırıları nedeniyle Ukrayna'da neredeyse her gün hava saldırısı alarmları verildiği aktarıldı.