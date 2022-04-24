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Dünya Ukraynanın First Ladysi Olena Zelenskadan teşekkür Türkiyenin desteğini hissettik
AVRUPA

Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska'dan teşekkür: Türkiye’nin desteğini hissettik

Güvenlik kaygıları nedeniyle gizli bir yerde yaşayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska AA’ya konuştu. Gizlenmenin utanç verici olduğunu söyleyen Zelenska, “Bu utancı her an yaşıyorum” dedi. Türkiye’ye yardımları ve tahliye edilen 973 çocuğa ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Zelenska, “Türkiye’nin desteğini sözleriyle değil eylemleriyle hissettik” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenskadan teşekkür: Türkiye’nin desteğini hissettik
Olena Zelenska

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska, Rusya’nın saldırısıyla 24 Şubat’ta başlayan savaşta yaşadıklarını ve Türkiye’nin desteğini AA’ya anlattı. Savaş ortamında nasıl bir psikolojisi olduğu sorusuna yanıt veren Zelenska, “Belki burada havalı ve destansı bir şey söylemem gerekirdi ama ben her şeyden önce insanım ve her normal insan gibi acı hissediyorum” dedi.

EMİNE ERDOĞAN’A MİNNETTARIM

  • Zelenska, Türkiye’ye getirilen Ukraynalı yetimlerle ilgili olarak, “Savaş başlamadan 3 hafta önce Kiev’de Emine Erdoğan ve eşini ağırlıyorduk. Çok sıcak bir görüşme yaptık. Bunlar sadece 2 ay önce yaşansa da şu anda başka bir hayatmış gibi geliyor. Çünkü o zamandan beri hayatımız tamamen değişti” açıklamasında bulundu. Emine Erdoğan’la savaş öncesi dönemde başlayan dostluklarının devam ettiğini ve hatta daha da güçlendiğini vurgulayan Zelenska, “Rusya ‘özel operasyon’ hakkında yalan söylemeye devam ederken, Emine Erdoğan Hanımefendi, Rusya’nın bize karşı başlattığı savaş sırasında video mesajını paylaşarak dayanışma ve destek gösterdi. Bunun için kendisine minnettarım” diye konuştu.

973 ÇOCUĞUMUZ TÜRKİYE’DE

Zelenska, “Çocuklarımız için güvenli bir yer aramaya başladığımızda (Ukrayna’da hiçbir yer güvenli değil, çünkü Ruslar her yere füzeyle saldırabilir), Türkiye en çok tercih ettiğimiz yerler arasında oldu. Bize bu konuda destek vermesi için Emine Hanım’a başvurdum. Ukraynalı çocukların tahliyesi için Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna’daki yerel yönetim temsilcileri, hayırseverler ve gönüllüler başta olmak üzere emeği geçen kalabalık bir ekibin çabalarıyla 973 çocuğumuz Türkiye’ye tahliye edildi. Kısacası Türkiye’nin desteğini sözleriyle değil eylemleriyle hissettik” ifadelerini kullandı.

GİZLENMEK UTANÇ VERİCİ

  • Güvenlik kaygıları nedeniyle gizli bir yerde yaşayan Zelenska, “gizlenmenin utanç verici bir durum olduğuna” işaret etti. First Lady, “Bu utancı her an yaşıyorum. Bunu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ve hayatta kalan hiç kimse bu duyguyu asla unutmayacak” dedi.

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