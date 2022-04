Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska'dan teşekkür: Türkiye’nin desteğini hissettik Güvenlik kaygıları nedeniyle gizli bir yerde yaşayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska AA’ya konuştu. Gizlenmenin utanç verici olduğunu söyleyen Zelenska, “Bu utancı her an yaşıyorum” dedi. Türkiye’ye yardımları ve tahliye edilen 973 çocuğa ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Zelenska, “Türkiye’nin desteğini sözleriyle değil eylemleriyle hissettik” dedi.

