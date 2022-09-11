Ukrayna’nın ilerleyişi sürüyor: İzyum ve Kupyansk kurtarıldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, stratejik öneme sahip Kupyansk ve İzyum kentlerini ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna’nın ulusal muhafızı olarak görev yapan Özgürlük Taburu’nun komutanı Petro Kuzik, İzyum’a çekilen Rus birliklerinin dünkü saldırılara direnemeyip kenti terk ettiğini açıkladı. İzyum, Rus işgal güçlerinin Donetsk bölgesindeki operasyonları için üs niteliği taşıyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi de yaptığı resmi açıklama ile önemli bir tren istasyonuna sahip Kupyansk şehrinin geri alındığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hızlı ilerleyişinin ardından önceki gün akşam saatlerinde ülkenin güvenlik konseyi ile acil bir toplantı düzenlemişti.

RUSYA İTİRAF ETTİ

Moskova tarafından bölgeye atanan Rus yönetici de Ukrayna’nın doğusunda yer alan Harkov bölgesinde çok sayıda yerleşim biriminin Ukrayna ordusu tarafından geri aldığını itiraf etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, önceki gün ülkenin doğusunda yer alan Harkov bölgesinde 30’dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını açıklamıştı.

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İşgal altındaki Harkov’da Moskova tarafından atanan idari yönetici Vitaly Ganchev, Rus devlet kanalına verdiği demeçte, Ukrayna birliklerinin bölgedeki birkaç yerleşim yerini Rus güçlerinden “çok keskin ve hızlı” bir ilerlemeyle geri aldığını teyit etti. Düşmanın karşı saldırılarını mümkün olduğunca geciktirdiklerini belirten yetkili, “Rusya’dan takviye birlikler getirildi ve önümüzdeki birkaç gün içinde bu yerleşimlerin kontrolünü yeniden kazanmayı umuyoruz” dedi.

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