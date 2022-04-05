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Dünya Ukraynanın Mariupol kentinde limanda demirli bir gemi vuruldu
AVRUPA

Ukrayna'nın Mariupol kentinde limanda demirli bir gemi vuruldu

Rusya ile Ukrayna orduları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrindeki limanda bekleyen Dominik bayraklı bir geminin vurulduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynanın Mariupol kentinde limanda demirli bir gemi vuruldu
Arşiv

Ukrayna Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti bayraklı kuru yük gemisinin Rus ordusunca vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Ateş sonucu geminin makine bölümünde yangın çıktı. Mürettebattan bir kişi yaralandı. Gemi, oluşan delikten dolayı batmaya başladı." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Deniz Sınır Muhafızlarının ilk yardım sağladığı mürettebatı güvenli yere tahliye ettiği bildirildi.

Rusya ordusuyla birlikte Mariupol’ün kontrolünü sağlamaya çalışan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin polis idaresinden yapılan açıklamada ise geminin Ukrayna birlikleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Şu anda, 12 Ukrayna vatandaşının bulunduğu Dominik bayrağı altında faaliyet gösteren Azburg isimli gemide yangın ve yoğun duman olduğu öğrenildi." ifadelerine yer verildi.

Haftalardır Rus kuşatması altında olan Mariupol’de, Rus ordusuyla Ukrayna ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Mariupol limanında çok sayıda geminin mahsur kaldığı belirtiliyor.

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