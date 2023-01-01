Ukrayna'ya 24 saatte 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlendi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya insansız hava araçlarını (İHA) da fırlattığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, Rus kuvvetlerinin son 24 saat içerisinde topçu ve diğer ağır silah sistemlerinden de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediği aktarıldı.

FOTOĞRAF 14 Rus güçleri, 2022 yılının son gününde Ukraynanın başkenti Kieve hava saldırısı düzenledi. Kievin belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrası ağır yaralanan Japon gazeteci Vataru Sekita (ortada), Ukrayna güvenlik güçleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonuna sığındı. Yılın son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı Rus güçleri, 2022 yılının son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Hava saldırıları nedeniyle bir sivil hayatını kaybederken, insanlar metro istasyonuna sığındı. BiP'te paylaş

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