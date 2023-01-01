Ukrayna'ya 'Patriot' sevkiyatına Hollanda da katılıyor: Başbakan Rutte Beyaz Saray'da sinyali verdi

Biden ve Rutte’nin Ukrayna’ya desteğin yanı sıra savunma ve güvenlik, çip üretimi, ticaret ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.Hollanda haber ajansı ANP ise Biden ile görüşmesi öncesi Başbakan Rutte’ye dayandırdığı haberde,

Biden ve Rutte arasında bu ay yapılan bir telefon görüşmesinde Rutte’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderen ABD ve Almanya’ya katılacağını ifade ettiği belirtilmişti.

Öte yandan Hollanda hükümeti tarafından daha önce yapılan bir açıklamada,

Hollanda’nın Ukrayna’yı desteklemek için ek 2,70 milyar dolarlık paket