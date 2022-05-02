Ukrayna’yı çalıyorlar: Ruslar tarım ürünlere ve sanat eserlerini ülke dışına çıkarıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında ikinci ay geride kalırken, Rus birliklerinin işgal ettikleri bölgelerde ele geçirdikleri buğday, sanat eserleri ve tarım araçlarını ülke dışına çıkardıkları belirtildi. Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Taras Visotski, Rusya’nın “yüz binlerce ton” tahıl çaldığını öne sürdü. Visotski dün yaptığı açıklamada, istila altındaki topraklarda depolanan 1,5 milyon ton tahılın çoğunun Rus kuvvetleri tarafından çalınmasından da korktuğunu söyledi.

Ukraynalı çiftçilere ait tarım makinelerinin Rus askerleri tarafından taşındığı görüldü.

Tarım Bakanı Mikola Soliski ise tahıl hırsızlığının son iki haftada arttığını savunmuştu: Bunu istila altındaki bölgedeki birçok silo sahibinden bizzat duyuyorum. Bu düpedüz soygun. İstila altındaki toprakların her yerinde meydana geliyor. Soliski, böyle bir durumun, kontrol altında olmayan bölgelerde gıda sorunu yaratabileceğini söylemişti: Yakında güneyde buğday hasadı olacak. Ancak bu durumdaki çiftçiler, ‘İşte traktörün anahtarları. İstersen git kendin topla’ diyebilir. Öte yandan bu tür bilgilerin nereden geldiğini bilmediğini öne süren Kremlin, Ukrayna’nın suçlamalarını kabul etmiyor. Öte yandan Rus birliklerinin, Ukraynalı çiftçilere ait traktör ve diğer tarım araçlarını el koyduğu ve bunları da Rusya’ya götürdüğüne yönelik videolar sosyal medyada paylaşıldı.

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MÜZELER YAĞMALANDI

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin, işgal ettikleri stratejik liman şehri Mariupol’de 2 binden fazla sanat eserini, Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk bölgesine götürdüğünü iddia etti. Yerel kanal TV7’nin haberine göre, Telegram kanalından bir mesaj yayınlayan Mariupol Şehir Konseyi, Rus askerlerinin istilanın başlamasından bu yana, ünlü Kuindzhi Sana Müzesi olmak üzere üç yerel müzeye baskın düzenlediğini belirtti.

Telegram’da “İşgalciler, Mariupol’ü tarihi ve kültürel birikiminden ‘özgürleştirdiler’” ifadeleriyle ironik bir mesaj yayınlayan Konsey, “2 binden fazla eşsiz eser Mariupol’deki müzelerden çalınarak, Donetsk’e götürüldü” açıklamasını yaptı.

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