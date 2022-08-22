Dünya Ukraynayı sarsan ölüm Üst düzey istihbarat görevlisi vurulmuş halde bulundu
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Ukrayna'yı sarsan ölüm: Üst düzey istihbarat görevlisi vurulmuş halde bulundu

Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny evinde ölü bulundu.

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Haber Merkezi AA
Ukraynayı sarsan ölüm: Üst düzey istihbarat görevlisi vurulmuş halde bulundu
Oleksandr Nakonechny.

Yerel basında çıkan haberde, Nakonechny'nin cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

RESMİ MAKAMLAR İNTİHARI DOĞRULAMADI

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

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