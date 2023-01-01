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Dünya
Ülke şokta: 49 cesedin gömülü olduğu toplu mezarlar bulundu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda 49 cesedin gömülü olduğu toplu mezarlar bulundu.
11:05 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda 49 cesedin gömülü olduğu toplu mezarlar bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu isyancıların gerçekleştirdiği saldırıların ardından ülkenin kuzeydoğusunda 49 cesedin bulunduğu toplu mezarların ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Mezarların Bunia kasabasının yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Ituri eyaletindeki iki köyde ortaya çıkarıldığını belirten Haq, Nyamamba köyündeki toplu mezarda 6'sı çocuk 42 cesedin bulunduğunu, Mbogi köyünde ise 7 cesedin bulunduğunu aktardı.

Haq, Barış Gücü askerlerinin, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) isyancılarının hafta sonu sivillere yönelik saldırı düzenlediğine dair bilgi aldıklarını ve bölgede devriye gezdiklerini kaydederek, "Devriye askerleri, sivillere ait korkunç toplu mezarı bu sırada buldular." dedi.

Yerel yetkililer ise CODECO isyancılarının köylere saldırıları sırasında çok sayıda kadının kaçırıldığı bilgisini verdi.

CODECO isyancıları, haziranda KDC'nin Ituri ve Djugu bölgelerinde sivillere yönelik şiddet olaylarına son verdiklerini açıklamalarına karşın saldırılarına kademeli olarak yeniden başladı.



#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#toplu mezar
#CODECO isyancıları
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