|
Dünya

Ülkede alarm üst seviyede: 1 yılda 10.5 milyon kişi hastalandı

71 milyonu aşkın nüfuslu Tayland'da hava kirliliği kaynaklı hastalık vakası 2023'te 10.5 milyona ulaştı. Yetkililerden yapılan açıklamada “Sürveyans hastalıklarından kaynaklanan vakalar 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 170,0 oranında artmıştır. Bu artış temel olarak, hızlı hava değişiklikleri ve bir önceki çeyrekte devam eden salgına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat artan grip hastalarından kaynaklanmıştır. 2023 yılında sürveyans hastalık vakaları 2022 yılına kıyasla yüzde 116,7 oranında artış göstermiştir." denildi.

16:20 - 6/03/2024 Çarşamba
DHA
Tayland'da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı
Tayland'da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı
Tayland'da hava kirliliği kaynaklı hastalık vakasının 2023'te 10.5 milyon olduğu açıklandı.
Dünya Bankası 2021 verilerine göre ülke nüfusu 71.6 milyon.

Tayland Ulusal Ekonomik ve Sosyal Gelişim Konseyi (NESDC), 2023 yılının 4. Çeyreğine ait genel sosyal gelişim raporunda sadece 2023 yılında 10.5 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklardan muzdarip olduğunu açıkladı.
2022 yılında 79 bin 374 olan grip vakası 2023 yılında pandeminin sona ermesiyle 478 bin 175 olarak kayıtlarda yer aldı.

NESDC'nin raporunda şu ifadelere yer verildi;
  • “Sürveyans hastalıklarından kaynaklanan vakalar 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 170,0 oranında artmıştır. Bu artış temel olarak, hızlı hava değişiklikleri ve bir önceki çeyrekte devam eden salgına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat artan grip hastalarından kaynaklanmıştır. 2023 yılında sürveyans hastalık vakaları 2022 yılına kıyasla yüzde 116,7 oranında artış göstermiştir. İleriye dönük olarak ele alınması gereken konular arasında psikiyatri hastaları arasındaki şiddetin izlenmesi, Taylandlı kadınlar arasında en yaygın kanser olmaya devam eden meme kanseri ve 2023 yılında 10.5 milyon kirlilik kaynaklı hastalık vakası ile PM 2.5'in (akciğerlerden kana karışan, çapı 2.5 mikrometre olan mikro kirletici) halk sağlığı üzerindeki etkisi yer almaktadır.”


#Sağlık
#Hava Kirliliği
#Tayland
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet mart ayı aile destek ödeme takvimi