Dünya Ülkeler salgınla mücadele ediyor İranda koronavirüs teşhis kiti üretilmeye başlandı
KORONAVİRÜS

Ülkeler salgınla mücadele ediyor: İran'da koronavirüs teşhis kiti üretilmeye başlandı

İran'da bir şirket yeni tip koronavirüs teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu. Kitlerin kalite kontrol testlerini geçmesinin ardından seri üretimine geçildiğini aktaran "Piştaz Tıp" adlı medikal şirketin yöneticilerinden Yunusi, "Şu anda ülkedeki şartlarda haftada 80 bin kit üretme kapasitesine sahibiz. Bu yerli ürünlerin maliyeti ithal olanlardan çok daha ucuz" dedi.

Haber Merkezi AA
İran'a şu ana kadar Türkiye, Çin, Katar, Rusya gibi ülkeler tarafından Kovid-19 teşhis kitleri ve tıbbi malzeme yardımları gönderilmişti.
İran'a şu ana kadar Türkiye, Çin, Katar, Rusya gibi ülkeler tarafından Kovid-19 teşhis kitleri ve tıbbi malzeme yardımları gönderilmişti.

İran devlet televizyonuna konuşan "Piştaz Tıp" adlı medikal şirketin yöneticilerinden Vahid Yunusi, şirket bünyesinde üretilen Kovid-19 gerçek zamanlı PCR teşhis kitlerinin geçen hafta Sağlık Bakanlığının onayından geçtiğini açıkladı.

Yunusi, dün 10 bin teşhis kitinin ülkedeki laboratuvarlara dağıtılmaya başlandığını belirtti.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle salgına karşı ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin edemediğini açıklayan İran'a şu ana kadar Türkiye, Çin, Katar, Rusya gibi ülkeler tarafından Kovid-19 teşhis kitleri ve tıbbi malzeme yardımları gönderilmişti.

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