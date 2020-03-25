Ülkeler salgınla mücadele ediyor: İran'da koronavirüs teşhis kiti üretilmeye başlandı İran'da bir şirket yeni tip koronavirüs teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu. Kitlerin kalite kontrol testlerini geçmesinin ardından seri üretimine geçildiğini aktaran "Piştaz Tıp" adlı medikal şirketin yöneticilerinden Yunusi, "Şu anda ülkedeki şartlarda haftada 80 bin kit üretme kapasitesine sahibiz. Bu yerli ürünlerin maliyeti ithal olanlardan çok daha ucuz" dedi.

Haber Merkezi 25 Mart 2020, 09:56 Son Güncelleme: 25 Mart 2020, 10:08 AA