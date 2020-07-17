Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ülkeleri bekleyen tehlike Çinin nüfusu yarı yarıya azalabilir
AFRİKA AVRUPA ASYA

Ülkeleri bekleyen tehlike: Çin’in nüfusu yarı yarıya azalabilir

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 732 milyona gerileyeceği tahmin ediliyor. Yine Japonya, İtalya ve Güney Kore’de de hızlı nüfus düşüşü öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

DOĞURGANLIK ORANI DÜŞÜYOR

Washington Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, dünyadaki doğurganlık oranının 2100 yılına kadar 1,7’nin altına düşebileceği, bu nedenle neredeyse her ülkenin nüfusunun azalacağı ve 23 ülkenin nüfuslarının yarıya düşebileceği öngörüldü. Araştırmada, dünya nüfusunun 2064’te 9,7 milyar ile zirveye ulaşmasının ve 2100’de ise 8,8 milyara gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Fotoğraf: Arşiv

GELİŞMİŞ ÜLKELERE TEHDİT

Japonya nüfusunun yüzyılın sonunda 126 milyondan 53 milyonun altına, İtalya nüfusunun ise 61 milyondan 28 milyona gerilemesinin tahmin edildiği araştırmada, İspanya, Portekiz, Tayland ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu 23 ülkenin de nüfuslarının yarıya inmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 732 milyona gerileyeceği tahmin edildi.

Afrika’da nüfus patlaması

Fotoğraf: Arşiv
  • Araştırmada, Sahra Altı Afrika ülkelerinin 2100 itibarıyla nüfuslarını 3’e katlayabileceği öngörüldü. Bölge ülkelerinden Nijerya’nın nüfusunun 791 milyona ulaşacağı öngörülen araştırmada, bunun dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasını beraberinde getireceği kaydedildi. Araştırmacılardan Prof. Christopher Murray, yeni yüzyılda yaşlı nüfusun genç nüfustan fazla, bu durumun çok sayıda olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulundu.

Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak
DÜNYA
Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak
Abone Ol Google News
Her dilden dua aldık

Her dilden dua aldık

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi.
Öğrencilere iğrenç işkence

Öğrencilere iğrenç işkence

​Domuz pisliğinde süründürüp tuvalet suyu içirdiler.
Bu saldırı Türkiyeye

Bu saldırı Türkiye'ye

​Ermenistan bu kumpasta boğulacak.
Firari FETÖ'cüden<br>yalanlar kitabı

Firari FETÖ'cüden
yalanlar kitabı

​Yine “15 Temmuz tiyatroydu" komplosunu devreye soktular.
İlk olarak<br>Yeni Şafak duyurdu

İlk olarak
Yeni Şafak duyurdu

​O gece darbecilerin hedefi olduk ama yine de yılmadık.
Terör inşası

Terör inşası

​FETÖ Türkçe'yi kullanarak terör inşa etti.

Şehidimiz<br>Cambaz'ı andık

Şehidimiz
Cambaz'ı andık

​15 Temmuz gecesi kahramanca meydana inip şehit olmuştu.

2016'lı 'tuğ'lar<br>terfi bekliyor

2016'lı 'tuğ'lar
terfi bekliyor

​Mevcut komuta kademesinin durumunun korunacağı beklentisi hakim.

Kalenin<br>yeni adayı

Kalenin
yeni adayı

​Galatasaray Muslera'dan doğan boşluğu onun ile dolduracak.
Ülkeleri<br>bekleyen tehlike

Ülkeleri
bekleyen tehlike

​Çin'in nüfusu yarı yarıya azalabilir.
Doksan altı ev <br>karantinaya alındı

Doksan altı ev
karantinaya alındı

Güvenlik güçleri giriş ve çıkışları kapattı.
Rabi Naz davasında <br>takipsizlik kararı

Rabi Naz davasında
takipsizlik kararı

​Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı bütün detayları açıkladı.
Dört partiden <br>ortak tavır

Dört partiden
ortak tavır

​Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki.
O anlar kamerada

O anlar kamerada

​Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait kışlayı imha etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.